Команда России лидирует в конкурсе «Рембат» на Армейских международных играх

Москва, 6 августа. Команда России лидирует после индивидуальной гонки в конкурсе «Рембат» на Армейских международных играх, сообщили в пресс-службе соревнований.

В конкурсе принимают участие команды из восьми стран — России, Венесуэлы, Узбекистана, Лаоса, Конго, Мозамбика, Камбоджи и Иордании. Состязания проходят с 4 по 10 августа в автобронетанковом инженерном институте.

По итогам индивидуальной гонки в конкурсе «Рембат» лидирует российская команда, второе место держат за собой военнослужащие из Узбекистана, а тройку лидеров замыкают представители Лаоса.

«Экипажи мастерской технического обслуживания (МТО-УБ1), ремонтно-эвакуационной машины (РЭМ-КЛ) и бронированной ремонтно- эвакуационной машины (БРЭМ-1) за наименьшее количество времени преодолели экстремальную трассу, усложненную противотанковыми рвами, железнодорожными платформами, узкими габаритными коридорами и водной преградой», — рассказали в пресс-службе Армейских международных игр — 2019.

Команды также на скорость выполнили разгрузку железнодорожного вагона с помощью крана, заменили на МТО-УБ поврежденные колеса и подняли танк Т-72 с использованием пневматического домкрата. Российская команда не допустила ошибок на этих этапах.

Конкурс «Рембат» включает в себя индивидуальную гонку, огневую подготовку, военно-спортивную, а также смешанную эстафеты.

Начальник главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев ранее сообщил, что российская сборная на международном конкурсе «Танковый биатлон — 2019» побила рекорд 2017 года, передает RT.