Эксперт рассказал, почему Порошенко лишится своих активов и сядет за решетку

Правоохранительные органы Панамы возбудили уголовное дело об отмывании денег Петром Порошенко. Об этом сообщается в Telegram-канале экс-замглавы администрации времен бывшего президента Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.

Он говорит, что сначала панамские власти проверили информацию о том, что Порошенко и его окружение скрывали в Панаме «преступные доходы, активы и собственность», укрываясь от налогов в украинский бюджет, и отмывали похищенные средства.

После Портнов под присягой дал показания панамскому адвокату о преступлениях украинского экс-президента, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела.

«Мы точно знаем, что его (Порошенко. — Прим. ред.) финансовые и торговые офшорные сделки проходили в самые трагические дни гибели украинцев, и после первых результатов расследования покажем, как и чем он торговал, когда отправлял украинцев на войну», — добавил юрист.

Говорить о том, сохранит ли денежные средства Петр Порошенко, полученные незаконным путем, довольно сложно, считает лидер движения русских украинцев «Парус», политолог Юрий Кот.

«Но со стороны Андрея Портнова и его команды будет сделано все, чтобы Порошенко ответил перед законом. Я в этом не сомневаюсь. Слишком принципиальный этот процесс для Портнова и многих других украинцев, чтобы Порошенко не только лишился своих активов, но и сел за решетку. А вообще, эта новость очень хорошая. Она говорит о том, что есть люди, для которых справедливость — не пустой звук», — заявил Кот в беседе с Федеральным агентством новостей.

Не очень хорошо, что этим занимается конкретный человек, а не государство Украина, отмечает эксперт.

«Жаль, что государство и люди, пришедшие во власть, не могут позволить или не хотят наказать преступника, который ограбил наш народ. Надеюсь, что этот процесс будет одним из основополагающих принципов существования государства Украина, если оно не развалится благодаря таким мерзавцам, как Порошенко», — заключил собеседник ФАН.

Портнов также заявил, что Государственное бюро расследований Украины возбудило еще два дела: о хищениях в армии и подделке паспортов.