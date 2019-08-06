Волонтеры Национального центра готовы помочь спасателям в патрулировании пляжей

Волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям заявили о готовности помочь спасателям в патрулировании пляжей и водоемов. Соответствующее предложение уже было направлено Министру МЧС Евгению Зиничеву и губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

Добровольцы, которые имеют достаточно богатый опыт патрулирования, в том числе так называемых «диких» пляжей, готовы помочь обеспечивающим безопасность граждан спасателям. Кроме того, волонтеры Национального центра предложили провести несколько бесед и мероприятий, посвященных правилам безопасного поведения на воде и оказанию первой помощи утопающим.

По данным специалистов Национального центра, за первое полугодие текущего года на водных объектах в России погибло 72 ребенка. За аналогичный период 2018 года утонуло 50 детей. Показатели детской смерти значительно увеличивают практически во всех российских регионах, в том числе в Амурской, Мурманской, Новосибирской, Ростовской и Рязанской областях, в Пермском и Хабаровском крае.

Эксперты заявляют, что главная причина гибели людей – несоблюдение требований безопасности при нахождении у водоемов. Часто родители оставляют детей без присмотра. Кроме того, граждане нередко купаются в необорудованных для этого местах, пренебрегая знаками «Купание запрещено».