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Россия

Путин посетил семинар юных хоккеистов в центре «Сириус»

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Путин посетил семинар юных хоккеистов в центре «Сириус»

Сочи, 6 августа. Российский лидер Владимир Путин в образовательном центре «Сириус» посетил семинар для юных хоккеистов и получил в подарок хоккейную форму с логотипом программы подготовки хоккеистов «Красная машина».

Во время осмотра нового корпуса в образовательном учреждении «Сириус» во вторник глава государства заглянул на семинар для игроков и наставников юношеских региональных хоккейных команд​​​. Подобные семинары проводятся в рамках национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина», реализуемой Федерацией хоккея России (ФХР).

Семинар для юных хоккеистов провел первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. Глава федерации Владислав Третьяк рассказал российскому президенту о выполнении программы.

Путин пожелал всем успехов. По окончании участники семинара презентовали лидеру РФ хоккейную форму с логотипом программы «Красная машина» и сфотографировались.

Спортивные программы центра «Сириус» по хоккею проводятся каждый месяц, в прошлом году и за шесть месяцев 2019 года в них участвовали более 1,7 тысячи детей. В сотрудничестве с ФХР на протяжении трех лет была организована уникальная национальная система выявления, отбора и подготовки талантливых хоккеистов в возрасте 13-17 лет в качестве кандидатов в сборные команды страны.

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