Украинский социолог объяснил, почему при Зеленском будут и дальше третировать русский язык

Квоты на использование украинского языка в средствах массовой информации Украины должны быть сохранены, заявил член партии «Слуга народа» Александр Дубинский. При этом парламентарий оговорился, что в их ужесточении нет необходимости.

«Я бы оставил квоты как есть. Если ты хочешь смотреть телевизор и общаться с государством — общайся на государственном языке. А в быту и на YouTube говори и смотри на русском, если хочешь. У нас огромная свобода выбора. Не совсем правильно в стране, где 30% населения говорит на русском, увеличивать квотирование, так как мы создаем миграцию зрителя на российские телеканалы», — заявил украинский политик.

При предыдущем президенте Украины Петре Порошенко квоты на украинский язык были существенно увеличены — с 50% до 90%.

Украинский социолог Евгений Копатько в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей подчеркнул, что Дубинский лукавит: в действительности русский язык на Украине пользуется куда большей популярностью, чем говорит член партии президента Владимира Зеленского.

«Скажу следующее: не 20%, не 30%, а большинство граждан Украины говорят на русском языке как минимум в соцсетях, с помощью каких-то других средств коммуникации. Русский язык распространен повсеместно», — говорит аналитик.

По его мнению, ожидать улучшения отношений между Россией и Украиной не стоит, Киев будет продолжать действующий политический курс.

«Сохранение квоты подтверждает, что сейчас пришли к власти, я бы так назвал, «добрые следователи». До этого были «злые следователи», а это «добрые». «Злые» — в виде Порошенко, «добрые» — в виде Зеленского. Но эти люди ничего не будут делать для улучшения российско-украинских отношений, они, скорее всего, их будут закреплять. И последствиями вот этих символических вещей будет выдавливание языка. Язык выдавливается из всех сфер жизни украинского общества, из жизни людей. Начнем с того, что его не преподают в школах», — добавляет Евгений Копатько.

Эксперт считает, что нападки на русский язык и русскую культуру на Украине будут продолжаться — их будут и дальше третировать.

«Справедливости ради, надо отметить, что этот процесс активно начался при Кучме и продолжился при всех последующих президентах. Зеленскому была подготовлена почва, с 2014 года по 2019 год произошла коренная ломка — отказ от всего советского, от всего русского, русофобия и прочие вещи. Действующая власть может в более мягкой форме продолжать все это. Причем тот же Зеленский русскоязычный, русскокультурный, но этот человек является русофобом, который продвигает русофобские идеи и закрепляет их в обществе. Поэтому я думаю, что никаких изменений не будет», — с сожалением заметил он.

В заключение он отметил, что украинцы уже привыкли к агрессивной языковой политике украинской власти, поэтому особо возмущаться они не будут.