ЦБ обеспокоен ростом необеспеченного потребкредитования россиян

Москва, 6 августа. Рост необеспеченного потребительского кредитования, который в 2018 году составил свыше 22%, в Центральном банке РФ вызывает тревогу. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

По ее словам, темпы роста необеспеченного потребительского кредитования за 2018 год составили 22,7%, значительно опередив рост номинальных доходов.

Она отметила, что защитить россиян от чрезмерной закредитованности помогут вводимые регулятором с 1 октября текущего года обязательные правила расчета финансово-кредитными учреждениями и микрофинансовыми организациями предельной долговой нагрузки физических лиц.

По механизму Банка России ПДН будет рассчитываться как отношение ежемесячных платежей заемщика по всем неоплаченным кредитам, так и по вновь выдаваемому кредиту к среднемесячному доходу за последние полгода, пишет «Парламентская газета».

Напомним, в прошлом месяце председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор видит риск в том, что «банки пытаются обойти предыдущие ограничения и, скорее всего, будущие, удлиняя сроки потребительских кредитов». Она также пообещала, что в связи с этим будут приняты соответствующие меры.