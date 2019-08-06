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Двое мирных жителей Сирии погибли при обстрелах боевиками провинции Хама

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Двое мирных жителей Сирии погибли при обстрелах боевиками провинции Хама

Дамаск, 6 августа. Террористы нанесли ракетные удары по населенным пунктам на севере сирийской провинции Хама, в результате которых погибли два мирных жителя, еще шесть получили тяжелые ранения. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

По данным агентства, террористы нанесли ракетные удары по населенным пунктам Джурин, Аль-Джейид и Айн Сулейму на севере провинции Хама. В результате обстрела погибли женщина и ребенок. Кроме того, шесть мирных жителей получили тяжелые осколочные ранения.

Ранее глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин сообщил, что за минувшие сутки боевики более 20 раз нарушили режим прекращения огня в провинциях Хама, Алеппо, Идлиб и Латакия. В результате обстрелов со стороны боевиков ранения получили двое военнослужащих Сирийской арабской армии, а также один мирный житель.

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