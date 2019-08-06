Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым

Москва, 6 августа. Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.

Младшая дочь актрисы рассказала, что не верит в искренность чувств Алибасова и 80-летней Федосеевой-Шукшиной. По ее словам, у пары нет ни совместного быта, ни интима. Кроме того, Алибасов со своими помощниками появляются, как только дети актрисы выходят за порог.

Шукшина отметила, что Алибасов устраивает фотосессии за столом скончавшегося мужа актрисы, писателя Василия Шукшина. Дочь Федосеевой-Шукшиной считает, что Алибасов порочит имя ее талантливого отца, сообщает «Собеседник».

«Лучше быть вдовой Шукшина, чем женой Алибасова. Поэтому я требую развода», – заявила Шукшина.

Также дочь актрисы беспокоит судьба родовой квартиры в Москве, которую Федосеева-Шукшина отписала своему новому мужу. Ольга добавила, что после визитов нового супруга народная артистка находится в полной растерянности, ее всерьез беспокоит здоровье матери.

Ранее Ольга рассказала, что Федосеева-Шукшина и Алибасов уже более 20 лет вместе, однако влюбленные узаконили свои отношения только год назад. Несмотря на отметки в паспорте, пара не живет вместе. Супруги видятся примерно два раза в неделю. Продюсер навещают свою жену вместе со своими помощниками, привозит ей продукты и обязательно цветы.

Алибасов же считает свои отношения с Федосеевой-Шукшиной «идиллией». По словам продюсера, рядом с актрисой «можно жить вечно». Также Алибасов прокомментировал свои отношения с гражданской женой Еленой Уронич, которая родила ему сына.