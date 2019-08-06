Поклонская напомнила Столтенбергу, как и почему Крым стал российским

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что воссоединение Крымского полуострова с Российской Федерацией явилось последствием усилившейся конкуренции между великими державами. Текст его выступления опубликован на официальном сайте организации.

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская призналась Федеральному агентству новостей, что лично ей удивительно слышать от норвежского политика слова о том, будто как раз противостояние за глобальное превосходство и соперничество между ведущими государствами спровоцировали крымский референдум, который прошел в марте 2014 года.

«То есть упорное «непризнание» очевидных вещей, а именно — воссоединения Крыма с Россией, — это борьба США за превосходство над всеми остальными странами, а главное, комплекс неполноценности перед великой державой Россией?» — удивилась заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Как же можно в таком случае вообще говорить о правах и свободах человека или о демократии, отметила собеседница ФАН.

«Наверное, сегодня в условиях глобализма это уже неважно, — сказала она. — Разорвать, уничтожить, а потом поглотить суверенные государства (вроде Югославии) — это единственный способ для таких мировых гегемонов с их «позорной силой».

В заключение Поклонская подчеркнула, что жители полуострова чуть более пяти лет назад воспользовались своим законным правом на самоопределение и защиту жизни от «прыгающих радикалов Майдана» и в тот момент ни о «каком глобальном превосходстве, в отличие от Столтенберга, не думали».

Генсек НАТО в своем заявлении назвал спор сверхдержав первой проблемой глобального характера. Второй, по его мнению, является терроризм, а третьей — кибербезопасность.