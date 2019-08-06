Эрдоган объявил о скором начале новой стадии борьбы с терроризмом в Сирии

Анкара, 6 августа. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика в самое ближайшее время начнет новую стадию борьбы с терроризмом в Сирии, которая стартовала c операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

По его словам, главная задача заключается в том, чтобы очистить север Сирии от террористов. Эрдоган на конференции послов в Анкаре подчеркнул, что Турция «ждет от США и НАТО шагов, которые соответствуют нашим партнерским отношениям».

«Наша борьба с терроризмом в Сирии, начатая в рамках операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь», скоро перейдет в новую стадию», — сказал Эрдоган.

Он обратил внимание на то, что Турция не будет чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока у южных границ государства находится «террористическое образование». Президент считает, что эта «зона разрастается, как раковая опухоль, и укрепляется благодаря поставкам оружия союзниками Анкары».

Напомним, ранее президент Турции заявил, что Анкара намерена провести военную операцию на востоке от реки Евфрат. Эрдоган подчеркнул, что уведомления об этом получили российская и американская стороны. Об этом пишет RT.

Главная цель турецкой военной операции — уничтожение курдских бойцов, которые пользуются поддержкой Вашингтона, в приграничных районах САР. В свою очередь, новый министр обороны США Марк Эспер назвал «неприемлемой» любую операцию Турции, которую это государство попытается провести на севере Сирии. По его словам, Вашингтон будет предотвращать все необходимые действия, которые Анкара предпримет в одностороннем порядке.

Отметим, турецкая операция является незаконным вмешательством, поскольку Дамаск ее не поддерживает, в ходе предыдущих таких наступлений были сформированы большие протурецкие анклавы на севере САР, где до сих пор находятся боевики.