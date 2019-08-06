В Раде заявили о крахе авиаотрасли из-за вражды с Россией

Киев, 6 августа. Украинская авиастроительная отрасль переживает настоящий крах из-за вражды с Россией. Об этом во вторник заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы» Сергей Левочкин.

Он признал, что из-за отсутствия российских деталей, поставка которых прекратилась после решения Киева остановить техническое сотрудничество с Москвой, авиастроительные заводы страны оказались на грани закрытия.

«Запчасти российского производства закончились, новых поставок нет. В результате в 2019 году Украина впервые не привезла на международный авиакосмический салон в Ле Бурже ни одного самолета, ограничившись лишь их макетами. Это уже не кризис, это крах», — цитирует Левочкина пресс-служба «Оппозиционной платформы».

Три украинских авиазавода за пять лет не собрали серийно ни одного самолета. Чтобы заменить российские комплектующие, нужно заново проводить сертификацию Ан-148, Ан-158, а это требует времени и денег. Такая же плачевная ситуация, как утверждает народный избранник, сложилась и в судостроении. Если прежде три завода в Николаеве ежегодно производили 30-35 гражданских и военных кораблей, то теперь все они занимаются только ремонтом или же довольствуются разовыми заказами.

Полтора года назад украинские власти заявили о возобновлении программы строительства корветов для ВМСУ, однако на деле на это не было предоставлен бюджет. Единственный корабль из этой серии так и не был достроен и уже девять лет стоит на стапеле.

Напомним, что ранее бывший президент Украины Петр Порошенко распорядился разорвать целый ряд документов о сотрудничестве с Россией. Среди них оказалось соглашение о военно-техническом взаимодействии. В результате целые отрасли производства, которые прежде работали в тесной кооперации с российскими партнерами, остались без комплектующих.