Малькевич призвал противостоять цензуре западных соцмедиа в освещении незаконных митингов

Москва, 6 августа. Западные социальные медиа используют цензуру при освещении прошедших в Москве незаконных митингов, заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Об этом сообщила пресс-служба ОП России.

Малькевич отметил, что 3 августа сервис YouTube неоднократно блокировал онлайн-трансляцию с проходящего в Москве несанкционированного митинга, во время которой ведущие интернет-проекта «Политика сегодня» блогер Илиас Меркури и журналистка Леся Рябцева рассказывали о попытках участников незаконной акции устроить провокации. О несправедливой блокировке субботнего стрима Рябцева написала в своем Telegram-канале. Журналистка подчеркнула, что трансляцию дважды блокировали еще до ее начала.

«Избирательная демократия и избирательная свобода слова», — написала Рябцева.

Слова журналистки подтвердил на своей странице в Facebook Илиас Меркури. Блогер написал, что их совместную трансляцию YouTube заблокировал якобы за размещение недопустимого контента.

«Контента, кстати, не было тогда — только заставка. Нет трансляции — нет контента», — возмутился Меркури.

О блокировке стрима рассказал в своем Telegram-канале и журналист Армен Гаспарян, который был в эфире трансляции 3 августа.

«Видимо не нравилось, что смотрело объективный взгляд на происходящее слишком много людей», — считает Гаспарян.

Кроме того, упомянутые выше участники заблокированной трансляции отметили, что представители так называемой оппозиции и другие лица, освещающие состоявшийся 3 августа незаконный митинг с выгодной либералам точки зрения, никаких проблем со стримами на YouTube не испытывали.

«Очень важно, чтобы наша страна знала, что на самом деле творится с так называемой американской свободой слова — это, оказывается, весьма избирательная вещь», — подчеркнул Малькевич, который принимал участие в выпуске интернет-проекта.

Председатель комиссии ОП РФ подчеркнул, что эфир неоднократно пытались заблокировать и во время трансляции.

«Я проанализировал отдельно. Шло две трансляции: свой стрим с этой прогулки вели так называемые представители оппозиции, у них не было проблем, а тот стрим, который вели журналисты и блогеры с другим взглядом, пытались заблокировать, перекрыть доступ к информации», — рассказал Малькевич.

Член Общественной палаты уверен, что необходимо бороться с подобными проявлениями цензуры со стороны западных соцмедиа.

«Политика двойных стандартов и безобразнейшая цензура — вот в чем мы постоянно сталкиваемся на западных интернет-площадках, и мы это так оставлять не должны, — призвал Малькевич. — И если говорить более широко, то мы это видим и по отношению к российским СМИ на Западе, потому что их ресурсы проигрывают в конкурентной борьбе, и ничего другого они не могут предложить, кроме как оштрафовать или запретить российские СМИ, заблокировать аккаунты популярных писателей, публицистов, блогеров, телеведущих».

По словам Малькевича, в сентябре при Общественной палате начнет действовать рабочая группа по общественному контролю в сфере Интернета. Ее ключевыми задачами станут анализ западной практики регулирования Сети и разработка мер, которые помогут противостоять давлению западных социальных медиа на российские СМИ. Кроме того, председатель комиссии ОП РФ заявил, что России необходимы собственные аналоги таких американских интернет-площадок, как YouTube или Википедия.

«Мы давно об этом говорили, били в набат. Созданная при Общественной палате рабочая группа по общественному контролю в сфере Интернета будет поднимать эти вопросы и предлагать оптимальные решения», — рассказал Малькевич.

Напомним, представители так называемой оппозиции организовали несанкционированную акцию, прошедшую в столице 3 августа, а также несколько других незаконных митингов, чтобы оказать давление на Мосгоризбирком, правомерно отказавшийся регистрировать в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму лиц, предоставивших подписи с большим количеством брака.

Среди «оппозиционеров», заявивших о желании побороться за депутатское кресло в столичной городской думе, особенно отличилась юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. 14,67% предоставленных ею подписей оказались поддельными, при этом закон допускает долю брака, но она не должна превышать 10%.

Отметим, что на этапе сбора подписей Соболь неоднократно становилась центральной фигурой скандалов. Например, стало известно, что она использовала подписи мертвецов. Кроме того, Соболь организовала фабрику по подделке подписей.

Напомним, что еще одна несанкционированная акция так называемой оппозиции прошла в Москве 27 июля. Во время незаконного митинга, который заявлялсь как «мирная акция», провокаторы применили перцовый баллончик против полиции и закидали ОМОН бутылками. При этом стражи правопорядка действовали в рамках закона и обеспечивали безопасность граждан.

После несанкционированной акции, состоявшейся 27 июля, Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Также было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, организаторы которых могут лишиться свободы на срок от 8 до 15 лет.

Практически все организаторы массовых беспорядков оказались под арестом, кроме уже упомянутой выше Любови Соболь, которая прикрылась от заключения под стражу малолетней дочерью. Однако суд все же оштрафовал провокаторшу на 300 тысяч рублей.