 Россиянка борется с итальянским мужем за двух детей. ФАН-ТВ

В редакцию ФАН обратилась россиянка Екатерина Малышева. Вот уже несколько лет она живет в Италии. Вышла замуж, родила от итальянца двух детей. Девушка стала жертвой домашнего насилия. Муж не раз избивал Екатерину на глазах сына и дочери. Сейчас супруги разводятся, но девушка боится, что суд вынесет решение не в ее пользу, и детей у нее заберут.

«Он галантен, платит везде, красиво ухаживает, мы влюбляемся без памяти, и под конец его отпуска он говорит, что хочет меня видеть у себя в Италии». Так о любви, не знающей границ, пишет россиянка Екатерина Малышева. Со своим будущим мужем она познакомилась в Интернете в 2009 году. Тогда девушка жила в Санкт-Петербурге. Долгие месяцы переписки, общение по скайпу и та самая долгожданная встреча в Италии. Та, после которой друг без друга не можешь прожить ни минуты.

А дальше все, как в красивом романе: свадьба, переезд за границу, рождение двух очаровательных детишек. Но такая сказка продолжалась недолго. Через некоторое время галантный итальянец начал вести себя по-другому. Семейные скандалы с побоями: таскал за волосы, бил, не раз руку он поднимал на детей. И даже угрожал убить всю семью. Екатерина уходила от супруга, прощала, возвращалась. Так было не раз. Все ради детей.

«В последний раз муж меня избил 13 июля этого года в районе 10 часов утра. Конфликт произошел на лестничной площадке, где сначала он меня потряс хорошенько, потом я начала от него освобождаться. Получилось так, что я ударилась ребрами об перила. Дальше я почувствовала боль и наклонилась к плачущему ребенку нашему младшему. Собственно говоря, конфликт произошел из-за детей. Когда я наклонилась к ребенку, он еще конкретно ударил меня в бедро ногой», — вспоминает Екатерина.

Как рассказывает девушка, ее муж наблюдается у психотерапевта. В прошлом он военный. На учениях получил серьезное ранение, которое, вероятно, отразилось на психическом здоровье. Из-за этого на работу он не выходит и живет на пособии. Запрещает зарабатывать и Екатерине. Впрочем, в доме мужа она всегда чувствует себя нежеланным гостем.

«У нее начали пропадать вещи: зимние, весенние, у нее пропала практически вся обувь. У нее остались туфли на высоком каблуке, а это горная местность, она живет на горе, и там практически нет транспорта. Там у людей в основном практически у всех машины. На права он запретил ей сдавать. Представьте, человек на каблуках с горы и в гору поднимается. И это понятно для чего все делается. Для того чтобы превратить ее жизнь в кошмар, чтобы она махнула рукой и сказала, что уезжает, и так жить больше не может», — рассказывает Наталья, подруга Екатерины.

«Ему показалось, что она на него прикрикнула, и он при Ариане схватил ее за горло, что «ты не имеешь права на меня повышать голос», что «ты за мной ходишь», и Ариана очень испугалась. Потом как выяснилось, она говорит: «Мама, я думала, что папа тебя в земельку закопает, папа так сильно тебя схватил 08.21», — делится Ирина Малышева, мать Екатерины.

В один момент Екатерина решила, что нужно возвращаться в Россию. Собрала детей, купила билеты в Петербург. Муж был не против, даже наоборот, сказал, чтобы обратно не приезжала. На дорогу дал 100 евро и заявил: «Никаких алиментов не жди».

Но через некоторое время его настроение поменялось. Безразличие переросло в угрозы и одновременно признания в любви. Семья воссоединилась. Несколько «медовых месяцев» вновь превратились в горькую реальность. Супруги решили разводиться.

«Инициатором развода выступил муж. У него адвокат, которого он оплачивает. У него есть деньги и адвокат работает. Это с целью того, чтобы забрать у меня детей. У меня государственный адвокат, который вообще ничего не делает. Моя цель — чтобы нас каким-то образом защитили и укрыли. Если, конечно, мы вернемся на родину. Это будет самое безопасное место для нас», — говорит Екатерина.

Но вернуться в Россию возможности, к сожалению, нет. По словам девушки, супруг забрал все ее документы. Хотя это не единственная преграда.

«Граница ее не выпустит, потому что муж инициировал бракоразводный процесс, и скорее всего, будет стоять запрет на выезд», — считает Татьяна Третьяк, член итальянской ассоциации Апулия — Россия.

На официальном сайте консульства России в Италии говорится, что российско-итальянские браки распадаются в первые 3-5 лет. Причина тому зачастую — разный менталитет. Екатерина обратилась в консульство России в Палермо. Такой ответ она получила.

«Итальянская судебная и административная системы четко ориентированы на защиту интересов, прежде всего, итальянских граждан. К сожалению, возможности Генерального консульства России в Палермо, как и других российских консульских и дипломатических представительств, для оказания помощи российским соотечественницам в бракоразводных процессах и сопутствующих ситуациях крайне ограничены. По закону все юридические действия по защите интересов таких процессов в Италии должны осуществляться в соответствующих судах, а представлять интересы сторон в этих судах имеют право исключительно адвокаты», — заявили в российском Консульстве в Палермо.

«Та ситуация, в которой сегодня находится Екатерина Малышева, регион куда она попала — это осколок прошлого дискриминационного периода. Когда дискриминация в Италии в отношении женщин была очень существенна. Старания Екатерины Малышевой и других женщин, которые попадают, особенно на юг Италии, весьма обоснованы, и к ним стоит обратить внимание во избежание беды», — говорит Гарри Мурей, президент Европейского информационного центра прав человека в Вене.

Постараться понять менталитет иностранцев, изучить их культуру, историю и законы — только после этого можно принимать решение о переезде. В этом убеждены участники общественного движения «Русская инициатива». В чужой стране не так просто стать своим, еще сложнее жить не по своим правилам.

«Если супруги решили развестись, то им дается период в три года, когда они должны понять, могут ли они все-таки жить друг без друга. Ребенок должен жить там, где денег больше, где есть возможность обеспечить этого ребенка. И тут русские женщины наступают на одни и те же грабли. Если она приезжала к богатому мужу или к мужу, у которого есть небольшая, но хорошая зарплата в евро, то ее материальный уровень ниже, чем у этого мужчины. И суд примет решение, чтобы ребенка оставить жить вместе с этим мужем», — считает Юлия Серебрянская, руководитель общественного движения «Русская инициатива».

Екатерина не раз просила о помощи: писала заявление в полицию, обращалась в консульство и общественные организации. По словам девушки, на мужа уже заведено три уголовных дела, но никаких сдвигов нет. Когда-то безразличный к своим детям супруг Екатерины теперь настраивает 7-летнюю дочь и двухлетнего сына против мамы. По словам россиянки, он хочет их забрать себе. Каким будет решение итальянского суда? Станет известно совсем скоро. Первое слушание назначено на 9 октября.