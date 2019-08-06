Генпрокуратура выявила намеренные поджоги лесов в Приангарье

Москва, 6 августа. Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил о выявлении фактов намеренного поджога лесов в Иркутской области.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что лесные зоны, где осуществляются законные вырубки лесов, следует контролировать более серьезно.

«Уж тем более не допускать незаконных [вырубок], — констатировали в ведомстве. — Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами «прикрывали» незаконные рубки».

Ранее прокурор главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов обратил внимание, что власти Иркутской области искажали статистику по лесным пожарам. Он пояснил, что местные власти сообщали ложные сведения о расстоянии между возгораниями и населенными пунктами, а также о времени ликвидации огня. По этой причине федеральные власти и профильные ведомства не успевали адекватно реагировать на происходящее, считает Федосов, передает РИА Новости.

Он также заметил, что еще одним создающим проблемы фактором стала волокита. Во время выступления на совещании в Государственной думе Федосов заметил, что именно из-за нее власти Приангарья не увеличили вовремя группировку для тушения возгораний в лесах.

Напомним, режим чрезвычайно ситуации из-за лесных пожаров объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. По последним данным, огнем охвачена площадь в 2,3 миллиона гектаров, в зону задымления попали более 600 населенных пунктов.

В тушении пожаров участвуют более 10 тысяч человек, около 3 тысяч единиц техники и 86 воздушных судов, самолеты и вертолеты Минобороны, а также аэромобильные группировки МЧС РФ.