Три российских парусника совершат кругосветку в честь 200-летия открытия Антарктиды

Росрыболовство запускает в кругосветное путешествие в честь 200-летия открытия Антарктиды три российских парусника — барки «Седов» и «Крузенштерн» и фрегат «Паллада», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. В некоторых особенно опасных районах их сопроводят военные. О подробностях экспедиции рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Парусный флот Росрыболовства с курсантами отправится из портов приписки осенью 2019 года. «Паллада» и «Крузенштерн» проведут в море около 200 суток, а дольше всех будет искать приключения барк «Седов» — ему предстоит 325 суток в открытом море. Парусники возьмут на борт 692 курсанта учебных заведений Росрыболовства и 56 юнг. Ребята уже за год готовятся к путешествию, изучают теорию морского дела и особенности работы на парусном судне. Каждый парусник пройдет свой маршрут, а максимально близко друг к другу они окажутся в районе острова Южная Георгия. Там же в этот момент будут вести свои исследования научные суда Росрыболовства. На станцию в Антарктиде передадут знак экспедиции, а моряки одного парусника смогут «зайти в гости» к экипажам других.

По пути следования парусники зайдут примерно в 40 портов Северной и Южной Америки, Африки, Европы и Океании. В портах предусмотрены «открытые борты» — все желающие смогут посетить российские парусники, рассказали организаторы экспедиции.

«Мы называем этот проект «Паруса мира», — сказал Илья Шестаков. — Предложим коллегам в точках захода и пути следования присоединиться к нам на других парусниках и сделаем эту экспедицию открытой для всех. Наша миссия — напомнить всему миру о роли первых русских мореплавателей, открывших Антарктиду, и продемонстрировать современный уровень подготовки российских моряков».

Все парусники перед ответственными путешествиями отремонтировали, оборудовали современными навигационными приборами и подготовили к дальним переходам, рассказал начальник управления мореплавания и практической подготовки Балтийской академии рыбопромыслового флота Михаил Новиков. «Крузенштерн» уже дважды совершал кругосветные походы, поэтому в этот раз пойдет «по упрощенной миссии»: дойдет до мыса Горн, а оттуда вернется в Черное море на маршрут, посвященный 75-летию Победы. В дни празднования парусник посетит Сочи, Новороссийск, Ялту и Севастополь, а к 3 сентября вернется в Калининград.

Барк «Седов» отправляется в кругосветку накануне своего столетия, поэтому для него такое путешествие особенно показательно, считают моряки. Во время ремонта ему вернули исторический белый цвет бортов, проверили состояние мачт, переоборудовали каюты экипажа и кают-компании.

«Все суда, на которых планируется экспедиция, — современные стальные крупнотоннажные парусники, рассчитанные на более 200 человек экипажа, — объяснил Новиков. — Они были построены для того, чтобы побеждать океан, стихию, потому и плавания выбраны дерзкие, амбициозные».

Самым сложным для курсантов будут испытания не морем и стихией, а длительностью плавания, считают организаторы экспедиции.

«Кто работал в море, тот знает, как это сложно, — сказал Новиков. — Поэтому самое важное — психологический настрой. Есть задумки промежуточных встреч с родственниками, кроме того, курсантский состав поменяется в Кейптауне».

Чтобы увлекательное путешествие не превратилось в опасную авантюру, безопасность передвижения учебных парусников продумывается еще на берегу. Илья Шестаков рассказал, как «Седов», «Паллада» и «Крузенштерн» будут заходить в порты государств, где России грозят санкциями и возможными арестами судов.

«В некоторых государствах мы научились юридически решать эти вопросы, — прокомментировал глава Росрыболовства. — Есть места, где это приходится решать оперативно. Сейчас все возможные риски мы прорабатываем с МИД и Минюстом РФ. Составленный маршрут — предварительный. Наши парусники не зайдут в порт, если мы не будем уверены в том, что их там не арестуют. Этот момент у нас на особом контроле. От многих стран мы уже получаем подтверждения того, что они готовы принять нашу экспедицию. Большинство понимают, что она носит культурный характер».

Некоторые этапы маршрута, в водах, где разбойничают пираты, российские парусники пройдут в сопровождении боевых кораблей ВМФ России, уточнили авторы проекта.

Напомним, 2020 год считается в России годом Антарктиды. Поводом станет 200-летие экспедиции русских мореплавателей Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, которые на шлюпах «Восток» и «Мирный» прошли вокруг неизвестного ледяного континента и доказали существование земли в районе Южного полюса.