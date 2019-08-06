Военный эксперт объяснил, почему США не рискнут начать ядерную войну против РФ

Более половины россиян опасаются ядерной войны, а главным источником угрозы они считают США. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Но тревоги сограждан развеял главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 52% боятся ядерной войны. Если она начнется, то никто не выживет, полагают 79% респондентов, а 16% опрошенных надеются спастись в бомбоубежищах.

На вопрос о том, какие страны представляют для России наибольшую ядерную угрозу, 60% респондентов ВЦИОМ ответили, что США, еще 13% опасаются Китая, по 6% — Великобритании и Кореи.

По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, результаты опроса ВЦИОМ говорят об отношении россиян к тому, что американцы вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и собираются выйти из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

«Выйдя из ДРСМД, США начнут размещать свои ударные системы в Европе, нацеливая их на нас. Плюс американцы анонсировали выход из СНВ-III. А это означает, что гонка ядерных вооружений больше ничем не будет сдерживаться. В этих условиях, учитывая агрессивную риторику Вашингтона, многие наши сограждане разумно опасаются США как возможного провокатора развертывания третьей мировой войны», — сказал Игорь Коротченко в комментарии Федеральному агентству новостей.

При этом главный редактор журнала «Национальная оборона» заметил, что Россия способна отразить американскую ядерную угрозу.

«Сегодня российские армия и флот — одни из лучших в мире. Проходит плановое перевооружение. Возможности наших Вооруженных сил растут. Создается интегрированная система воздушно-космической обороны, которая будет парировать возможные ракетные удары. Здесь важно отметить и завершающуюся разработку зенитно-ракетной системы С-500, которая сможет перехватывать цели, в том числе в ближнем космосе. В ближайшие несколько лет разработка завершится, система будет испытана, начнет серийно производиться и поступать на вооружение ВКС России», — заметил военный эксперт.

Коротченко напомнил, что для прикрытия наиболее важных объектов Россия использует зенитно-ракетный комплекс малой дальности «Тор-М2».

«Это средство ПВО последнего рубежа, перехватывающее атакующие цели с вероятностью почти 100%», — пояснил собеседник ФАН.

Он также подчеркнул высокую боеготовность российских ракетных войск стратегического назначения и ядерных сил в составе ВКС и ВМФ России.