Сирия, 6 августа. Автомобиль «Лива Аль-Хамза» взорван в Алеппо. Боевики ударили по мирным районам на севере Хамы. В Идлибе ВКС РФ и ВВС Сирии наносят точечные удары по позициям радикалов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии совершили боевые вылеты в Хаме и Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с радикалами на северо-западном фронте Хамы, в Идлибе обстреляли укрытия террористов.

Курды: предотвратили взрыв бомбы в Дейр-эз-Зоре, подозреваются в организации покушения на полевого командира «Лива Аль-Хамза» в Алеппо.

ВС Турции: усиливают меры безопасности на оккупированных территориях в Алеппо.

«Фронта национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил Тахрир»): в Хаме обстреливает мирные районы из реактивных систем залпового огня.

Провинция Алеппо

Один человек был ранен в результате взрыва минивэна, принадлежавшего боевиками протурецкого формирования «Лива Аль-Хамза». Данная группировка является союзником спонсируемой Турцией «Сирийской свободной армии» (ССА), но несколько более радикального толка. Взрыв произошел недалеко от школы в городе Аль-Баб, как сообщает Step News Agency.

В городе Африн было совершено покушение на главу «службы безопасности» ССА. Ахмед Джамал Капсо пережил покушение, совершенное неизвестными боевиками, как сообщает новостной канал Rojava Network. Источник также сообщил, что турецкая армия усилила меры безопасности и удвоила количество солдат на контрольно-пропускных пунктах, в частности на дороге, связывающей города Африн и Джендирис, после того как блокпост обстреляли неизвестные боевики. Турки обвиняют в нападениях курдские Отряды национальной самообороны (YPG).

Провинция Дейр-эз-Зор

Неопознанная группа боевиков совершила нападение на штаб-квартиру «Демократических сил Сирии» (SDF) в деревне Махалиях к северу от города Дейр-эз-Зор. Согласно данным Twitter-канала Deir Ezzor 24, штаб был обстрелян из нескольких пулеметов. Информации о потерях среди курдских бойцов пока не поступало.

В поселке Хармушия сотрудниками курдской «полиции» «Асайиш» была обезврежена бомба, установленная в автомобиле, о чем также сообщает источник. В установке бомбы подозревают террористов ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии совершили несколько совместных вылетов с самолетами ВСК РФ. Воздушная операция разворачивалась на юге провинции, почти целиком занятой боевиками альянса «Тахрир аш-Шам». С воздуха были нанесены точечные удары по боевикам в окрестностях поселка Мадая и в предместьях города Хан-Шейхун, сообщает новостной портал Syria Watan News.

Силы САА, занявшие позиции близ лагеря Горин, ударили по укрытиям боевиков из крупнокалиберной артиллерии в предместьях городов Мозра и Кафр-Увейд, о чем сообщил Twitter-канал Syria Watan News. Данные о потерях среди боевиков пока уточняются.

Провинция Хама

Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) обстреляла укрепрайоны боевиков в районе деревень Аз-Закят и Аль-Амкая, как передает новостное агентство Step News Agency. Боевики из операционного состава «Фатах Аль-Мубин» ранее обстреляли деревни Аль-Джейд и Айн-Сулайма из реактивных систем ведения залпового огня. Как уточняет новостное агентство Syria Watan News, поступает информация о раненых и погибших в результате обстрела жилых кварталов. Соответственно, сирийская армия открыла по радикалам ответный огонь.

Боевики «Фронта национального освобождения» (еще известен как «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир») ударили из реактивных систем ведения залпового огня по расположениям сирийской армии в лагере Брейдидж, передает новостной портал Halab Today TV. Сведений о потерях в рядах САА не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.