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ЛНР сообщила о переброске тяжелой техники ВСУ в Донбасс

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ЛНР сообщила о переброске тяжелой техники ВСУ в Донбасс

Луганск, 6 августа. Украинская армия перебрасывает тяжелое вооружение в зону проведения военной операции в Донбассе. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

По словам представителя Народной милиции республики, ВСУ перемещает военную технику в район населенных пунктов Рубежное и Подлесное.

Эту информацию также подтвердили агентству РИА Новости наблюдатели ОБСЕ. Они заметили в подконтрольных украинским силовикам районах восемь ракетных систем залпового огня БМ-21 «Град», восемь танков Т-80, четыре зенитно-ракетных комплекса 9К35 «Стрела-10», а также четыре танка Т-72.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.

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Источник: РИА Новости
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