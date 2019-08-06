Эрдоган заявил об отсутствии доказательств вреда российских С-400 для F-35 и НАТО

Анкара, 6 августа. Турецкие власти рассчитывают на то, что глава Белого дома Дональд Трамп не принесет в жертву отношения с Анкарой из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время конференции послов республики.

Он в очередной раз указал на то, что безопасность Турции является безопасностью Североатлантического альянса и всего региона.

«Нет никакого доказательства, что С-400 представляют угрозу для американских истребителей F-35. Надеюсь, что Трамп, демонстрируя правильный подход к С-400, не принесет в жертву наши отношения», — подчеркнул Эрдоган.

Он также обратил внимание на то, что приобретение С-400 носит не стратегический, а экономический характер.

«Мы предложили Вашингтону обсуждение на всех уровнях, однако до сих пор не получили ответа», — резюмировал Эрдоган.

Напомним, ранее американские власти заявили о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта будущего года.

Как сообщал RT, госсекретарь США Майк Помпео призвал Анкару не вводить в строй комплексы С-400. По его словам, в противном случае Вашингтон введет новые рестрикции против Турции.