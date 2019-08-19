Хоронить льготников в России предложили бесплатно

Комиссия по профессиональным квалификациям в похоронной сфере предложила Минстрою покрывать полностью все расходы льготников на погребение. К ним, согласно ФЗ «О погребении и похоронном деле», относятся безработные, пенсионеры, инвалиды и т.д. Документ с соответствующим предложением находится в распоряжении Федерального агентства новостей.

Комиссия предлагает «увеличить стоимость гарантированного перечня» так, чтобы все «издержки на организацию похорон умершего» были полностью покрыты. Сейчас размер социального пособия составляет не более 5,9 тысяч рублей. Эти средства не покрывают все расходы, а сами похороны «становятся убыточными» для граждан.

«Также учесть, чтобы необходимо покрыть расходы на санитарную обработку тела», — говорится в документе. Сейчас это обходится в 15–20 тысяч рублей за процедуру.

Сейчас на социальные пособия можно максимум купить почти бумажный гроб (из двух палок) без обивки, отметил представитель профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев.

«У многих граждан нет возможности тратить деньги на похороны, им придется брать кредиты. А если это пожилой человек и у него нет никого? То что получится? Его похоронят практически в бумаге?» — рассуждает эксперт.

Сами поправки предлагают внести в законопроект Минстроя «О похоронном деле», который уже в течение нескольких лет редактируется ведомством, но общество продолжает не поддерживать его.

«Документ необходимо полностью переписать. В нем предлагается разрешать ликвидацию кладбищ в случае, если это необходимо государству. Но такого не должно быть, это может вызвать злоупотребления со стороны госслужащих», — отмечает Антон Авдеев.

Как писало Федеральное агентство новостей, похоронная отрасль выступила против новых поправок в законопроект «О похоронном деле»: в РФ не согласны с передачей кладбищ частным лицам. Также стало известно, что услуги по организации похорон в России смогут предоставлять не только сотрудники специальных компаний и ИП, но также самозанятые граждане. 1 ноября вступит в силу соответствующий ГОСТ.