В Госдуме объяснили сообщения о дефиците рабочей силы в России

С начала 2019 года в России ускорились темпы сокращения численности рабочей силы, об это говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС).

Согласно его данным, за первые три месяца текущего года численность экономически активных россиян (трудоустроенных или ищущих работу) уменьшилась на 0,8 миллиона человек, составив 75 миллионов. На дефицит рабочей силы повлияли демографические особенности России. За последние несколько лет падает численность населения страны трудоспособного возраста. С 2006 года число россиян снизилось на девять процентов: с 15 до 59 лет у мужчин и до 54 лет у женщин.



Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Светлана Бессараб объяснила сложившуюся тенденцию увеличением продолжительности жизни россиян.

«Это связано с улучшением медицинского обслуживания. Выросла средняя продолжительность жизни россиян. Кроме того, Россия стремится войти в клуб тех стран, где живут до 80 лет и больше. Нас нацеливает на это наш президент. Но вместе с тем старение населения вызывает определенные проблемы, а именно — сокращение трудоспособного населения. Во всем мире идет тенденция снижения рождаемости, а жить мы стали дольше», — заявила Бессараб в беседе с Федеральным агентством новостей.

Но вместе с тем Россия подготовилась к своему будущему, внеся соответствующие изменения в пенсионную реформу, отмечает парламентарий.

«Мы пошли по пути большинства развитых европейских стран: незначительно увеличили пенсионный возраст. Это была вынужденная мера, чтобы обеспечить сегодняшним пенсионерам достойный уровень обеспечения. Население продолжит стареть, хотя это не вызывает опасений на предмет того, что некому работать», — сообщила член комитета.

Мы понимаем, что уровень, средства и инструменты труда в современном мире меняются, полагает Бессараб.

«И если раньше для одного предприятия требовался штат бухгалтеров, то сегодня бухгалтерия может быть привлечена на условиях аутсорсинга. Неизменной остается только необходимость присутствия человека в этих процессах. Самая важная задача, чтобы уровень подготовки наших специалистов соответствовал уровню развития прогресса. И тогда нам опасаться будет абсолютно нечего», — сказала Бессараб ФАН.

Данная тенденция не является чем-либо новым. Снижение началось еще в 2016, но в этом году темпы его резко увеличились. С начала нулевых по 2018 год уровень вырос на 3,8%, но произошло это за счет вовлечения в экономику небольших долей зрелого и крупных групп пожилого населения. Они дали прирост около 14%.

Тем не менее молодежь стала работать значительно меньше: молодых работников 16-19 лет стало вдвое меньше — только 7,7%, из людей 20-24 лет теперь трудится лишь половина. Ранее эта группа на две трети состояла из работающих.