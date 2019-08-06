Пожары в Калифорнии из-за столетних ЛЭП развеяли миф о могуществе США

Лесные пожары — вовсе не только российское бедствие. За последнее десятилетие едва ли не самой горячей в прямом смысле точкой на планете стала Калифорния, где сильные пожары происходят с пугающей регулярностью.

Что интересно, сибирские пожары и история их тушения представляют полную противоположность калифорнийской истории, в которой американская система показала себя не в пример хуже российской. По сути, главной причиной возгораний в лесах Калифорнии стала… изношенность местной энергетической инфраструктуры, помноженная на зверские аппетиты проворовавшихся коммерсантов. А в целом, лесные пожары на юго-западе США начисто развеивают миф о технологическом могуществе этой бывшей сверхдержавы.

Столетние ЛЭП

Расследование многолетних калифорнийских лесных пожаров после событий 2018 года окончательно вышло в США на федеральный уровень: прошлогодний разрушительный огонь в штате унес жизни 104 людей — 98 гражданских лиц и 6 пожарных. Общая площадь возгорания превысила 766 тысяч гектаров, а совокупный ущерб от лесных пожаров составил более 3,5 млрд долларов США.

Попытка объяснить столь разрушительные пожары за счет изменения климата потерпела неудачу. Практически сразу стало понятно, что одним из главных виновников возникновения пожаров в Калифорнии является местная электросетевая и газовая компания PG&E (Pacific Gas and Electric). Причиной же пожара стало совершенно безобразное состояние ее электрических сетей: за большую часть очагов возгорания отвечали старые линии электропередач (ЛЭП), принадлежащие PG&E и вовремя не освобождаемые от молодой лесной поросли под ними.

Итог такого небрежения к элементарным мерам безопасности был ожидаем — растущие деревья поднимались до высоковольтных проводов, устраивали короткие замыкания, а жаркая погода служила удобной средой для распространения пожара. Ситуация осложнялась тем, что PG&G обслуживает территорию с населением около 20 миллионов человек, в силу чего во многих районах Калифорнии она является естественным монополистом.

Однако реальные масштабы бедствия внутри электрораспределительных сетей Калифорнии стали понятны, когда аудиторы из контролирующих органов и гражданские активисты стали анализировать реальное состояние этого громадного электрораспределительного хозяйства, обеспечивающего электричеством больше половины населения штата.

На сегодняшний день аудит распределительных сетей PG&G, приведенный в исследовании американского The Wall Street Journal, показывает следующее:

— Около 30% всех магистральных линий с напряжением 115 кВ, которое использовалось на начальном периоде электрификации штата, были проложены в период 1900—1910 годов и имеют возраст от 110 до 120 лет. Еще раз для понимания: это не какие-то старые трассы, прошедшие впоследствии модернизацию, — в реальности большая часть оборудования таких ЛЭП, а именно опоры, кабель, изоляторы, громоотводы и прочие вспомогательные элементы не менялись с момента постройки! На местности это выглядит как десятки тысяч опор, в большинстве своем деревянных, увешанных ржавым железом, потемневшими изоляторами и тысячами километров столетнего медного провода.

— Около 60% линий с напряжением 230 кВ, на которое перешли впоследствии в Калифорнии, были проложены в 1920—1950 годы, однако никакое значимое оборудование на них также не менялось. К слову, во всем мире считается, что предельный срок службы стальной опоры на ЛЭП такого напряжения составляет 65 лет. Впрочем, PG&G отличилась и здесь: вплоть до Второй мировой войны она ставила на свои ЛЭП с напряжением 230 кВ… деревянные опоры, которые стоят по всей Калифорнии и сегодня.

— Состояние большинства опор, даже наиболее старых и даже спустя год после начала самых разрушительных пожаров в истории штата, по-прежнему неизвестно. На тысячи и тысячи опор много десятилетий никто не поднимался — и никто не провел их инспекции даже после скандала с пожароопасностью ЛЭП. В лучшем случае, некоторые подозрительные опоры дистанционно оценивались с помощью лазеров, фотометрии и съемок с дронов.

— Наконец, из внутренних документов PG&G стало ясно, что компания прекрасно осознавала ужасающее состояние собственных ЛЭП, однако закрывала на это глаза. Уже утвержденные планы ремонта и замены опор, проводов и высоковольтного оборудования без конца отодвигались или просто отменялись, а вырубку деревьев под ЛЭП и вовсе не производили.

При этом в других аспектах менеджмент PG&G всячески пытался угодить своим акционерам — в частности, показывая свою высокую прибыльность и участвуя в проектах по покупке сверхдорогого электричества, производимого за счет возобновляемых источников энергии. Все это, понятное дело, сопровождалось новомодной риторикой о «цифровизации» отрасли и внедрении «умных сетей» (smart-grid), хотя все эти проекты почему-то концентрировались исключительно в центральном офисе PG&G.

Акционеры решают все

Конечно, трагическая сага о калифорнийских пожарах началась не в прошлом году. Первые подозрения о причастности PG&G к значительной части лесных возгораний в Калифорнии возникли еще в 2008 году. Однако тогда же выяснился и другой момент — акционерами компании-убийцы являются крупнейшие инвестиционные дома США. А это структуры и люди с огромным влиянием, способные замести под ковер что угодно.

Поэтому без малого десятилетие процесс против PG&G шел ни шатко ни валко, ограничиваясь единичными возмещениями ущерба нескольким десяткам пострадавших. Да и то лишь в тех случаях, когда доказательства вины энергетической компании выглядели совсем уж железобетонными.

Ситуация вокруг PG&G поменялась только в 2018 году, после страшного пожара в калифорнийском городке Парадайз, в котором за одну ночь на 8 ноября страшной смертью погибли 85 человек. Пожар практически стер городок с лица земли — при населении всего 27 тысяч человек в городе было уничтожено 18 804 дома.

На сегодняшний день пожар в Парадайзе считается третьим по числу одновременных жертв в США, но эта статистика обманчива — от Великого пожара 1910 года, в котором погибло 87 человек, его отделяют лишь два жителя, числящиеся пропавшими без вести, чьи тела могли быть просто уничтожены огнем.

Пожар в Парадайзе удалось локализовать лишь надрывными усилиями всех служб: федеральное правительство выделило для тушения Национальную гвардию, а штат выпустил из тюрем заключенных, бросив их на тушение пожара всего за два доллара в день). В итоге терпение в отношении PG&G лопнуло — штат Калифорния дал «зеленый свет» тяжбам против компании, в результате чего к сегодняшнему дню объем предъявленных ей исков оценивается в 30 млрд долларов, что превышает ее рыночную капитализацию.

В январе 2019 года, видя, что компанию уже не спасти, ее акционеры начали процедуру банкротства, пытаясь таким образом отмахнуться от требований кредиторов и пострадавших. На деле это означало попытку уйти от ответственности, так как одновременно вскрылось и то, что менеджмент лихорадочно «избавлял» компанию от денежных средств, проводя весьма сомнительные сделки. В итоге банкротство PG&G вышло на федеральный уровень, поскольку, как уже было сказано, компания отвечает за электроснабжение большей половины Калифорнии.

На этом фоне понятна цена многолетних попыток ненавистников России посмеяться над ее экономикой, ставя в пример рекордные показатели Калифорнии. Действительно, ВВП этого штата номинально превосходит российский — но, как оказалось, «висит» на растрескавшихся деревянных опорах и почерневших изоляторах.

Вот тут-то и начали всплывать интереснейшие факты.

За все заплатят пострадавшие

Оказалось, что PG&G на протяжении как минимум десятилетия служит «дойной коровой» для десятков прожектов по теме возобновляемых источников, энергию которых она покупает по завышенным ценам. Всякие «модные направления» внутри компании, столь полюбившиеся акционерам, куда больше походили на «распил» и очковтирательство, в то время как безопасность столетних ЛЭП мало кого интересовала.

Дошло до смешного: махинации внутри PG&G вскрылись в результате предыдущей публикации WSJ, после чего федеральный судья обязал компанию раскрыть информацию, просто прокомментировав абзац за абзацем расследование издания.

При этом даже сейчас, после начала публичного всеамериканского скандала и доброй сотни трупов в Калифорнии, эпопея с PG&G далека от завершения. Судя по всему, непростые акционеры из больших фондов нанесли ответный удар, потеряв PG&G, но выиграв в главном. А именно, в июле 2019 года легислатура Калифорнии ни с того ни с сего приняла закон о компенсационном фонде для пострадавших потребителей, а губернатор в рекордные сроки его подписал.

Что же предполагает этот закон? В штате создается специальный фонд, в который все три калифорнийские электросетевые и газовые компании (банкротящаяся PG&G, Southern California Edison и San Diego Gas & Electric) внесут около 10,5 млрд долларов, которые станут страховым фондом для выплат. Но таких денег у компаний просто нет — в силу чего они должны будут взять кредиты, проценты по которым, причем весьма высокие будет разрешено… закладывать в тариф для потребителей. При этом вторую часть фонда, еще 10,5 млрд долларов, составят средства, которые те же самые компании соберут за счет — бинго! — целевого дополнительного повышения тарифов для потребителей!

Вот такая арифметика: кто пострадал от пожаров, тот и оплатит сетевым компаниям страховые фонды по будущим выплатам. При этом, заметьте, никто не ставит во главу угла тот вопрос, с которого, собственно говоря, все и началось, — ужасающее состояние ЛЭП по всему штату.

Судя по всему, ничего другого законодателям и губернатору «Золотого штата» в голову не пришло. При взгляде не столетние ЛЭП им стало ясно, что речь идет не о миллионах, а о миллиардах долларов инвестиций, которые десятилетиями выводились из отрасли под благовидными предлогами. Сейчас эти миллиарды, сэкономленные на безопасности и оплаченные человеческими жизнями, стали собственной силой — силой капитала, которому наплевать и на лес, и на погибших людей.