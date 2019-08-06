Путин прибыл в Сочи, где посетит «Сириус» и встретится с пострадавшими от паводков

Сочи, 6 августа. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Сочи во вторник. Глава государства посетит образовательный центр «Сириус», встретится с пострадавшими от паводков жителями Иркутской области и проведет переговоры с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой.

Президент РФ начнет работу в Сочи с посещения «Сириуса», где осмотрит новый корпус «Школа». Строительство нового корпуса завершилось в марте текущего года. Здание предназначено для реализации профильных программ центра, а также для обучения детей из инженерно-математических и химико-биологических классов. Комплекс площадью 9 тысяч квадратных метров оборудован передовыми технологиями для обучения школьников. Кроме того, российский лидер проведет заседание попечительского совета фонда «Талант и успех», на котором будут рассмотрены вопросы развития «Сириуса».

Затем Путин проведет переговоры с президентом Абхазии. Встреча лидеров РФ и Абхазии посвящена 11-летию со дня признания независимости Абхазии и установления дипломатических отношений. Главы государств обсудят перспективы расширения двустороннего сотрудничества России и Абхазии.

После переговоров с Хаджимбой Путин встретится с пострадавшими от стихии в Иркутской области семьями. Сейчас пострадавшие отдыхают в оздоровительном комплексе «Дагомыс» в Сочи. Напомним, Путин дал поручение организовать для детей из семей, пострадавших от наводнения, отдых в летних лагерях, в том числе в «Дагомысе».

Ранее Путин призвал создать по всей стране центры для талантливых детей. Глава государства привел в пример «Сириус». Путин высоко оценил ведущуюся в «Сириусе» работу, отметив, что для создания технопарка на базе центра может быть дополнительно выделено около 30 гектар территории.