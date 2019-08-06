Популярный в Сети сайт «Википедия», представляющий собой глобальную энциклопедию, стал инструментом современной политической информационной войны. Причем в отношении России ангажирующий лишь точку зрения оппозиционных деятелей и либерального движения.

Поводом для появления сомнений в беспристрастности «Википедии» в отношении политической обстановки в России стало блокирование администрацией ресурса сайта ФАН. Под информационный удар также попали такие новостные издания, как «Народные новости», ФБА «Экономика сегодня», а также «Журналистская правда».

«Википедия» предоставляет лишь либеральную «правду»

Федеральное агентство новостей профилирует ведением расследований в отношении различных оппозиционных деятелей, вскрытием неприятной для них правды и освещением правдивой точки зрения и фактов о преступной деятельности различных либералов. Этот факт стал основанием для администрации «Википедии» заблокировать ФАН. Подобное решение вызвало общественный резонанс и бросило тень на непредвзятость интернет-энциклопедии, о которой неоднократно твердили основатели. Стоит отметить, что одним из создателей «Википедии» является американец Джимми Уэйлс, который ранее уже оказал влияние своих политических взглядов на работу глобального ресурса.

В 2011 году Уэйлс вышел из состава жюри немецкой премии «Квадрига», которое решило присвоить премию Владимиру Путину. Для остальных членов жюри принятое американцем решение послужило основанием отказаться от вручения премии российскому политику, бывшему на тот момент премьер-министром страны. С годами «Википедия» становилась все больше подвержена влиянию политической повестки США. Интернет-ресурс, созданный изначально в рамках свободы слова и отражения фактических данных, постепенно стал инструментом современной политической информационной войны.

Лазейка в «Википедии» для «спонсоров» оппозиции РФ

Создатели «Википедии» гордились тем, что на их ресурс не способно повлиять ни одно государство. Поскольку «Фонд Викимедиа» является некоммерческой благотворительной организацией, черпающей средства на осуществление работы за счет пожертвований, в случае попыток давления со стороны правительств ресурс можно попросту закрыть, о чем в качестве обоснования непредвзятости говорил сам Уэйлс. Однако лазейка для политических заказов кроется в самой структуре «Википедии». На ресурсе работает огромное количество авторов, редакторов и административных работников. Другими словами, фактические данные, указанные в статьях на «Википедии», определяет целая группа людей, которые могут быть подвержены влиянию извне.

Политическую ангажированность глобального ресурса можно проследить на основании процедуры внесения правок и дополнений в статьи. В особенности если речь идет о либеральных деятелях в России. Ранее примечательная ситуация сложилась с московским журналистом Андреем Графовым, который за долгий период времени внес более 700 правок в статьи на «Википедии». Хоть его интересы связаны с искусством, статьи, в которые носились правки, косвенно сопрягались с деятельностью российских либералов. В итоге аккаунт Графова был забанен, а сам журналист оказался в недоумении, поскольку предоставлял альтернативные фактические данные о том или ином событии. Однако его доводы и доказательства не воспринимались администрацией ресурса.

ФАН было вовлечено в грязную политическую игру

С ФАН произошла аналогичная ситуация, в которой факты о деятельности тех или иных либеральных деятелей, видимо, была воспринята вредной для заказчиков. Отказ публиковать альтернативные данные, основанные на фактах, ярко показывает, каким образом «Википедия» влияет на формирование общественного мнения в России. Предоставление однобокой информации в рамках политической деятельности отдельных оппозиционеров и политиков является инструментом информационного давления на всю страну.

Хоть на саму «Википедию» повлиять нельзя, на административный корпус компании, имеющий распространенную сеть, можно надавить или «задобрить» путем внесения «пожертвований». Другими словами, после выделения солидной суммы на счет американского «Фонда Викимедиа» или отдельного человека, входящего в административный корпус, можно представлять обществу лишь те доказательства и факты, которые выгодны политическому заказчику. ФАН, которое представляло альтернативные данные и доказанные факты, оказалось вовлечено в грязную политическую игру с участием глобального инструмента пропаганды, в который превратился популярный ресурс «Википедия», используемый теперь в качестве информационного оружия. Однако ФАН, несмотря на попытки давления, будет и дальше изобличать преступную деятельность оппозиционных деятелей и либерального движения в России.