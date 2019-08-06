Композитор «Симпсонов» подал в суд на создателей сериала из-за дискриминации

Москва, 6 августа. Композитор Альф Клаузен обратился в суд после того, как создатели мультфильма «Симпсоны» уволили его из-за возраста и предполагаемой инвалидности.

Как сообщает Variety, 78-летний композитор направил иск в Верховный суд Лос-Анджелеса спустя два года после того, как его уволили. По словам Клаузен, шоураннеры объяснили его замену тем, что сериалу нужна музыка «в другом направлении».

Композитор назвал эту причину ложной, она, с его точки зрения, стала лишь предлогом для увольнения.

«Вместо этого, незаконное увольнение истца было связано с возможной инвалидностью и возрастом», — говорится в документе истца.

Также подчеркивается, что композитора заменили человеком «существенно моложе».

Как пишет «Культуромания», на место Клаузена наняли компанию Bleeding Fingers Music, которую основали композиторы Ханс Циммер, Рассел Эмануель и Стив Кофски.

Напомним, сценарист «Симпсонов» Майк Рейсс ранее рассказал, что никогда не произойдет в мультипликационном сериале. Во-первых, по его словам, герои Мардж и Гомер никогда не изменят друг другу, а, во-вторых, в их семье никогда не будет насилия. Также сценарист заметил, что «Симпсоны» будут продолжаться до тех пор, пока зрители смотрят сериал.