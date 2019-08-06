Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Композитор «Симпсонов» подал в суд на создателей сериала из-за дискриминации

361
0 Оставить комментарий

Композитор «Симпсонов» подал в суд на создателей сериала из-за дискриминации

Москва, 6 августа. Композитор Альф Клаузен обратился в суд после того, как создатели мультфильма «Симпсоны» уволили его из-за возраста и предполагаемой инвалидности.

Как сообщает Variety, 78-летний композитор направил иск в Верховный суд Лос-Анджелеса спустя два года после того, как его уволили. По словам Клаузен, шоураннеры объяснили его замену тем, что сериалу нужна музыка «в другом направлении».

Композитор назвал эту причину ложной, она, с его точки зрения, стала лишь предлогом для увольнения.

«Вместо этого, незаконное увольнение истца было связано с возможной инвалидностью и возрастом», — говорится в документе истца.

Также подчеркивается, что композитора заменили человеком «существенно моложе».

Как пишет «Культуромания», на место Клаузена наняли компанию Bleeding Fingers Music, которую основали композиторы Ханс Циммер, Рассел Эмануель и Стив Кофски.

Напомним, сценарист «Симпсонов» Майк Рейсс ранее рассказал, что никогда не произойдет в мультипликационном сериале. Во-первых, по его словам, герои Мардж и Гомер никогда не изменят друг другу, а, во-вторых, в их семье никогда не будет насилия. Также сценарист заметил, что «Симпсоны» будут продолжаться до тех пор, пока зрители смотрят сериал. 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров