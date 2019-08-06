Москва, 6 августа. Более половины россиян считают, что главная ядерная угроза исходит со стороны США. Такие результаты были получены в результате опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи предложили россиянам назвать три страны или организации, от которых, по их мнению, исходит наибольшая ядерная угроза. Эксперты отметили, что респонденты назвали не только страны, которые обладают ядерным потенциалом, но и государства, в отношении которых такой информации нет.

Россияне назвали главный источник ядерной угрозы в мире. На первое место они поставили США. Такой ответ дали 60% участников опроса.

Второе место досталось Китаю. Так считают 13% респондентов.

В тройку главных потенциальных угроз жители страны также внесли Великобританию и Корею — обе страны получили по 6% голосов. При этом собеседники социологов не конкретизировали, шла речь о КНДР, которая проводит ракетные испытания, или о Республике Корее, которая не входит в так называемый «ядерный клуб».

3% россиян увидели ядерную угрозу в не обладающих соответствующим арсеналом Украине и Японии. 1% участников опроса предложили повнимательнее присмотреться к Польше и Германии. Еще 1% опрошенных предположили, что угроза таится в самой России.

11% россиян выразили мнение, что такой угрозы нет вообще. Еще 19% россиян затруднились с ответом.

Опрос был проведен 3 июля текущего года среди россиян в возрасте от 18 лет. Участие в исследовании приняли 1,6 тысячи респондентов.