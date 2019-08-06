Прикинувшуюся героиней «Секса в большом городе» Ковальчук пожурили за плоскую грудь

Москва, 6 августа. Бывшая солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук опубликовала в Instagram фотографию с пляжа, на которой она пытается скопировать технику соблазнения из сериала «Секс в большом городе». Впрочем, трюк получился не совсем удачно.

Речь идет о героине Саманте Джонс, которая разложила на своем теле роллы, чтобы привлечь внимание любимого. Ковальчук же заменила роллы камушками с берега, однако, по словам певицы, привлечь ей в итоге удалось только чаек.

«Помню как в моем любимом сериале «Секс в большом городе» Саманта разложила на своем теле суши и роллы для любимого и пролежала так , пока они не испортились. А я решила заманивать камешками, но, по-моему, заинтересовало это больше чаек», — пишет артистка в описании фотографии.

Подписчики бывшей солистки «Блестящих» отреагировали по-разному. Женщины пожурили певицу за плоскую грудь.

«Муж красавец, а эта моль серая, плоскодонка», — пишет Iubaisaeva.

А вот мужчины, напротив, похвалили Ковальчук, отметив ее красоту.

«Все равно красиво», — комментирует фотографию Iakubovskisergei.

При этом некоторые пользователи заметили, что Ковальчук в своем образе действительно похожа на Саманту Джонс, которую она пыталась спародировать.

«А реально похожа на главную героиню этого сериала», — заявила Marinet.013.

Напомним, что Ковальчук выступала в составе поп-группы «Блестящие» с 2001 по 2008 годы. После ухода из коллектива она записала два альбома «Одноклассники» (2008) и Best 20 (2016). Кроме того, у нее есть сольный альбом JK 2015. В разные года Ковальчук работала телеведущей на шоу «Минута славы», «Один в один», «Наш выход» и «Взвешенные люди».