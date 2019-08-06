Панамская прокуратура возбудила дело о причастности Порошенко к отмыванию денег

Панама, 6 августа. Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело по отмыванию полученных преступным путем доходов, к которому может быть причастен экс-президент Украины Петр Порошенко. Об этом во вторник сообщил бывший первый заместитель руководителя администрации четвертого главы Украины Виктора Януковича адвокат Андрей Портнов.

По его словам, сотрудники прокуратуры инициировали дело о преступлении против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов.

Портнов в своем аккаунте на Facebook отметил, что панамские власти в течение месяца изучали заявление и приняли вердикт о начале официальных уголовных процедур, передает НСН.

«Мы ждем активности панамских властей по всем направлениям деятельности компаний Порошенко, его банковских счетов, торговых и коммерческих операций», — передает «Царьград» слова Портнова.

Юрист обратил внимание на то, что возбуждению уголовного дела предшествовали его показания под присягой о том, что пятый глава Украины Порошенко и его соратники использовали Панаму для сокрытия преступной прибыли, денежных активов и недвижимости, неуплаты налогов в казну Украины и отмывания украденных у украинского государства средств.

Менее недели назад Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило 12-е уголовное дело против Порошенко. Как заявлял Портнов, экс-президент Украины и ряд чиновников из «Укроборонпрома» и «Укрэксибанка» обвиняются в переводе денег в офшорные фирмы, используя поддельные соглашения.