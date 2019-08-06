Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В Росрыболовстве рассказали, какие рыбные запасы интересуют РФ в Антарктиде

331
0 Оставить комментарий

В Росрыболовстве рассказали, какие рыбные запасы интересуют РФ в Антарктиде

Вместе с учебными парусными судами Росрыболовство отправит в Антарктиду научные суда с учеными для исследования запасов криля. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей глава ведомства Илья Шестаков. 

«Мы считаем, что криль — один из самых интересных водно-биологических ресурсов, — сказал он. — Нашей промысловой отрасли он очень важен, и наши исследования в Антарктиде будут касаться его запасов. Также мы заодно сделаем съемки кальмаров, чтобы оценить их запасы в этих водах».

По словам главы Росрыболовства, работа над добычей криля может стать одним из элементов национального проекта по увеличению объемов экспорта в рыбной отрасли.

В Росрыболовстве рассказали, какие рыбные запасы интересуют РФ в Антарктиде

«Перед нами стоит серьезная задача: в два раза увеличить объем экспорта рыбной продукции, — напомнил Шестаков. — Поэтому нам важно развитие экспедиционного промысла, а этот район обладает достаточными ресурсами и ценными промысловыми объектами».

Добавим, что три парусника Росрыболовства — «Паллада», «Крузенштерн» и «Седов» — осенью этого года отправятся в кругосветное плавание в честь 200-летия открытия Антарктиды. В районе острова Южная Георгия они встретятся друг с другом и научно-исследовательскими судами ведомства.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров