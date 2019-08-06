В Росрыболовстве рассказали, какие рыбные запасы интересуют РФ в Антарктиде

Вместе с учебными парусными судами Росрыболовство отправит в Антарктиду научные суда с учеными для исследования запасов криля. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей глава ведомства Илья Шестаков.

«Мы считаем, что криль — один из самых интересных водно-биологических ресурсов, — сказал он. — Нашей промысловой отрасли он очень важен, и наши исследования в Антарктиде будут касаться его запасов. Также мы заодно сделаем съемки кальмаров, чтобы оценить их запасы в этих водах».

По словам главы Росрыболовства, работа над добычей криля может стать одним из элементов национального проекта по увеличению объемов экспорта в рыбной отрасли.

«Перед нами стоит серьезная задача: в два раза увеличить объем экспорта рыбной продукции, — напомнил Шестаков. — Поэтому нам важно развитие экспедиционного промысла, а этот район обладает достаточными ресурсами и ценными промысловыми объектами».

Добавим, что три парусника Росрыболовства — «Паллада», «Крузенштерн» и «Седов» — осенью этого года отправятся в кругосветное плавание в честь 200-летия открытия Антарктиды. В районе острова Южная Георгия они встретятся друг с другом и научно-исследовательскими судами ведомства.