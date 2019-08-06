Прокуратура требует лишить родительских прав передавших ребенка волонтеру штаба Соболь

Москва, 6 августа. Столичная прокуратура потребовала лишить родительских прав участников несанкционированной акции, прошедшей в Москве 27 июля, которые пришли туда с годовалым ребенком.

Напомним, во время массовых беспорядков участники незаконного митинга буквально сделали из своего ребенка живой щит, передав его волонтеру штаба Любови Соболь Сергею Фомину. Последний на несанкционированной акции 27 июля руководил толпой, направляя людей в нужную сторону, а также выкрикивал лозунги и пытался раскачать присутствующих.

Скрыться с незаконного митинга Фомину помогла пара, передавшая провокатору своего годовалого ребенка. Соратник Соболь посадил малыша в эрго-рюкзак и вышел из толпы, прикрывшись чужим отпрыском от задержания.

Позднее Фомин стал фигурантом дела о массовых беспорядках, прошедших в Москве 27 июля. Сейчас он находится в розыске.

Напомним, Любовь Соболь, приспешником которой является Фомин, причастна к организации несанкционированной акции, состоявшейся в столице 27 июля, а также других незаконных митингов. Соболь и другие представители так называемой оппозиции пытаются подобными действиями оказать давление на Мосгоризбирком, правомерно отказавшийся регистрировать их в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Отметим, что 14,67% предоставленных Соболь подписей оказались сфальсифицированными, хотя закон допускает только 10% брака. Исключение юриста так называемого ФБК из предвыборной гонки было довольно легко предсказать, поскольку ее неоднократно ловили на нелегальных махинациях с подписями. Так, правоохранители обнаружили на съемной московской квартире целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, не способная получить нужную поддержку законными способами Соболь подкупала «избирателей» и прибегла к использованию подписей мертвых.

Напомним, практически все организаторы незаконной акции, состоявшейся 27 июля, оказались под стражей, кроме Любови Соболь, которая прикрылась от ареста наличием ребенка. Однако в ее отношении все же возбудили административное дело. Кроме того, суд оштрафовал Соболь на 300 тысяч рублей.

Отметим, что во время несанкционированной акции, которая заявлялась как «мирный митинг», участники активно провоцировали стражей правопорядка, применив перцовый баллончик, а также бросая в правоохранителей куски асфальта и бутылки. При этом полицейские действовали в рамках закона и обеспечивали безопасность граждан, а также пресекали правонарушения.