Шойгу подготовил Западу «сюрприз» в виде модернизированного истребителя «Супер Сухой»

Воздушно-космические силы (ВКС) России пополнятся модернизированными истребителями Су-30СМ1 «Супер Сухой», возможности которых станут весьма неприятным «сюрпризом» для Запада. Минобороны РФ, возглавляемое Сергеем Шойгу, уже заказало у производителей первую партию модернизированных Су-30СМ1, которые были доработаны с учетом эксплуатации и опыта, полученного в ходе операции российских ВКС в Сирии.

Как будет выглядеть модернизированный «Супер Сухой», а также чем этот истребитель неприятно удивит потенциального противника, подробно сообщается в материале «Известий».

Отметим самые важные «сюрпризы», которые есть у модернизированных Су-30СМ1. Это в первую очередь новые двигатели АЛ-41Ф1С, благодаря которым резко повышается маневренность самолета. С новыми двигателями истребители смогут выполнять самые сложные фигуры пилотажа и даже «вести себя» как вертолеты: зависать и сбрасывать скорость.

Кроме того, модернизированный Су-30СМ1 получит новые радары, которые сделают этот истребитель еще более маневренным и эффективным в бою.

Успехи Минобороны РФ, возглавляемого Сереем Шойгу, в модернизации одного из важнейших видов войск — Воздушно-космических сил — говорит о высочайшей боеготовности нашей страны и готовности отразить любую агрессию, отмечает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Наши вооруженные силы, в том числе российские ВКС, готовы адекватно реагировать на все вызовы, откуда бы они ни исходили», — отметил парламентарий в комментарии Федеральному агентству новостей.

По его словам, именно на решение этой задачи направлена модернизация российских вооруженных сил, в том числе появление в армии новейших сверхманевренных истребителей Су-30СМ1.

Швыткин напомнил об успехах ВКС России в ходе операции по оказанию помощи народу Сирии в борьбе против террористов ИГИЛ1 (запрещена в РФ). Парламентарий подчеркнул, что самолеты Военно-воздушных сил НАТО постоянно устраивают провокации, нарушая воздушное пространство РФ и совершая небезопасные маневры у российских границ, поэтому ВКС РФ всегда готовы к достойному ответу.

«Наши вооруженные силы готовы незамедлительно реагировать на любые провокации, — подчеркнул парламентарий. — Никому не советуем «проверять» боеготовность наших ВКС, а также сил ПВО. Мы всегда готовы отразить любую агрессию».

Первые модернизированные истребители «Супер Сухой» ВКС РФ получат до конца 2020 года, а уже в 2021-м начнутся серийные поставки этих летательных аппаратов в войска. Первые два Су-30СМ1 будут использоваться для испытаний и подготовки пилотов, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ. А в 2021 году на истребители этой модели полностью пересядет одна из эскадрилий ВКС РФ.

Но уже сегодня министерством обороны России перед производителями поставлена задача довести до стандарта СМ1 все самолеты серии Су-30СМ.

1 Организация запрещена на территории РФ.