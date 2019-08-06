Соловьев отреагировал на информацию о переговорах с Коломойским в Израиле

Москва, 6 августа. Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не вел переговоры с украинским олигархом Игорем Коломойским о работе на телеканале «1+1».

Ранее Коломойский сообщил, что предлагал российскому телеведущему Владимиру Соловьеву работу на украинском телеканале «1+1», которым владеет олигарх. По словам Коломойского, переговоры осуществлялись в период с 2011 по 2012 год, когда Соловьев переехал из России в Израиль из-за возникших на родине проблем. Олигарх подчеркнул, что переговоры прекратились на этапе подписания контракта, так как у Соловьева появилась возможность вернуться в Россию.

Соловьев опроверг слова украинского олигарха, отметив, что не получал от него предложений о работе на телеканале «1+1».

«Не вел я ни с кем таких переговоров, там в этом скандальном интервью Игоря Коломойского упомянут некий Александр Шапиро, он там моим братом двоюродным назван. Но ведь это просто ложь, нет у меня таких родственников», — заявил Соловьев в комментарии URA.RU.

Российский телеведущий также добавил, что в период с 2011 по 2012 год он работал на телеканале «России-1», где вел предвыборные дебаты. При этом Соловьев подчеркнул, что у него не было никаких проблем в этот период.

«Если бы меня звали на «1+1», я бы это предложение с удовольствием рассмотрел», — добавил Соловьев.

Кроме того, телеведущий назвал Коломойского «серьезным игроком» и ключевой фигурой в украинской политике. Соловьев выразил уверенность, что заявление олигарха связано с тем, что олигарх «очень сильно» хочет с ним познакомиться.