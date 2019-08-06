Мухи-мутанты помогут российским ученым раскрыть секрет долголетия

Москва, 6 августа. Российские генетики раскрыли секрет мутационного механизма, который значительно продлевает жизнь мушкам-дрозофилам, делая их невероятно живучими. Об этом сообщает научный журнал Scientific Reports.

Российские генетики из биотехнологической компании Insilico Medicine выяснили, как работает мутационный механизм, продлевающий жизнь мушкам-дрозофилам. По словам сотрудника Московского Физтеха Алексея Москалева, эти данные позволят раскрыть секрет долголетия человека.

«Мы выяснили, что эта мутация, отключение одной из копий гена E(z), вызывает глобальную перестройку метаболизма организма. Она влияет на метаболизм углеводов, жиров и нуклеотидов, а также на активность генов иммунитета и регуляцию биосинтеза белков», — пояснил он.

Москалеву и его коллегам удалось выяснить, как экспрессируются гены в клетках мух-мутантов. Ученые вырастили несколько популяций мушек-мутантов и их обычных сородичей. Кроме того, ученые изучили другие эффекты, которые происходят с мушками во время их мутации.

«Известно, что увеличение продолжительности жизни дрозофил за счет мутаций часто сопровождается снижением репродуктивной способности. Однако в нашем случае, напротив, наблюдалось повышение плодовитости самок-мутантов», — отметил Москалев.

Он также добавил, что дальнейшее изучение мутационного механизма позволит ученым вырастить более живучую популяцию мушек-мутантов. Результаты этих исследований позволят ученым раскрыть секреты долголетия человека.