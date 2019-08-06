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Россия

Ученые выяснят, можно ли добывать краба-стригуна в Карском море

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Ученые выяснят, можно ли добывать краба-стригуна в Карском море

Москва, 6 августа. Один из промысловых видов краба стал появляться в арктических морях и скоро может стать новым объектом промысла — так, в Карском море ученые обнаружили рост популяции краба-стригуна (или опилио). Промысловые объемы оценят специалисты во время экспедиции Росрыболовства, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Арктическая экспедиция Росрыболовства в эти дни стартует с Дальнего Востока для исследований в Карском море и море Лаптевых, рассказал глава ведомства Илья Шестаков.

«Планов по акклиматизации краба в других морях у нас пока нет, но мы обнаружили, что один из видов стал появляться в арктических морях, — сообщил Шестаков. — Ученые пока не могут точно сказать, почему это произошло. Скорее всего, это естественная миграция с востока арктическим путем в Баренцево море. В Карском он до сих пор не приживался: ему было недостаточно баз питания, и он был мелким в более холодных водах. Но сейчас ученые говорят о том, что есть возможность добывать его там, как промысловый объект».

По результатам научно-исследовательской экспедиции Росрыболовство может объявить новый район добычи краба-стригуна в 2020 году в Карском море.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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