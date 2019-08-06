В Росрыболовстве пообещали, что рыбный кризис прошлого года не повторится

Вылов горбуши в этом году не станет проблемным — мы не должны вновь увидеть тонны гниющей рыбы у берегов Камчатки, заверил глава Росрыболовства Илья Шестаков в интервью Федеральному агентству новостей.

«Ситуация сложная, но не критическая, проблемы пока нет», — отметил он.

По данным ведомства, вылов всех лососевых составляет на 49% больше по сравнению с таким же нечетным 2017 годом. Особенно активно работает Камчатка, подчеркнул Шестаков.

«В прошлом году ситуация была более тяжелая, но и подходы были другие, — сказал глава ведомства. — В этот раз рыбаки подготовились лучше, да и объемы нечетного года меньше. Проблемы есть, но каждую неделю собирается штаб, обсуждаются вопросы загрузки холодильных мощностей, возможность обеспечения дополнительным транспортом для вывоза рыбы».

В вылове лосося традиционно лидирует Камчатский край. По последним цифрам, которые приводит ведомство, там добыто на 65%, или на 56,5 тысяч тонн, больше, чем в прошлом году — 143,4 тысячи тонн лососевых.

Активный промысел тихоокеанских лососей наблюдается и в Магаданской области. Заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Игорь Мельников отметил, что путина развивается «нормальными темпами» и многое зависит от дальнейшего освоения карагинской горбуши.

Переработку уловов ведут на береговых предприятиях и на судах — в основном они сосредоточены в Карагинской подзоне. На восточном побережье Камчатки улов принимают 79 судов (по данным на конец июля, принято 59 тысяч тонн сырца). На западном побережье Камчатки уловы в полном объеме перерабатываются на береговых заводах. Основной пункт назначения — порт «Владивосток» и порты стран Юго-Восточной Азии.

В западные регионы России из Владивостока рыбу везут на 41 ускоренном составе. Называют и стоимость доставки из Владивостока до Москвы — 13,5 рублей за 1 кг, по данным на конец июля.

Промысловикам поручили отработать все логистические цепочки доставки рыбной продукции по железной дороге и Северному морскому пути.

«Нам сейчас нужна ритмичная отгрузка из портов», — подчеркнул Петр Савчук, замруководителя Росрыболовства.

Он также призвал контролировать любительское рыболовство в период путины.