Депутат «Слуги народа» назвал идеальных премьера и генпрокурора для Зеленского

Киев, 6 августа. Депутат партии «Слуга народа», журналист Александр Дубинский назвал кандидатов на пост генерального прокурора Украины и на должность премьер-министра, которые будут идеальными для президента Владимира Зеленского.

По словам депутата, идеальным для Зеленского премьером будет глава президентского офиса Андрей Богдан. Дубинский отметил, что у Богдана есть необходимый опыт.

«Идеальный премьер для Зеленского – Андрей Богдан. Он прошел систему кабмина. Знает, что такое лаковый паркет и пыльные ковры. Как работают госструктуры», — заявил депутат в интервью «Страна.ua».

Самым подходящим кандидатом на должность генпрокурора журналист назвал юриста Андрея Портнова, который был замглавы администрации при бывшем президенте Украины Викторе Януковиче.

«Богдан, конечно, может быть генеральным прокурором. Он будет как рыба в воде. Но было бы идеально, если бы Богдан был премьером, а Портнов – генпрокурором», — добавил Дубинский.

Депутат прокомментировал заявление коллег из «Слуги народа», которые высказались против кандидатуры Портнова. По мнению Дубинского, его коллеги ничего не знают о Портнове, а выводы сделали по плохому сюжету в СМИ.

«С Богданом другая ситуация. Он представляет угрозу для части «независимой» прессы, созданной и финансируемой Соросом и его партнерами, например, «Новое время», «Украинская правда», «Наши деньги». Вот они и формируют ему имидж плохого политика», — отметил журналист.

Ранее Центризбирком Украины объявил результаты голосования по партийным спискам в Раду. Партия Владимира Зеленского набрала 43,16% голосов, за ней идет партия Юрия Бойко с 13,05%, на третьем месте партия бывшего премьера Юлии Тимошенко с 8,18% голосов. Таким образом, «Слуга народа» получила 124 места в парламенте, 37 мест досталось «Оппозиционной платформе — За жизнь», «Батькивщине» — 24 места, «Европейской солидарности» — 23 места, «Голосу» — 17.