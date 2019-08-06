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Сильный шторм в ближайшие часы обрушится на Крым

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Сильный шторм в ближайшие часы обрушится на Крым

Севастополь, 6 августа. Штормовое предупреждение объявлено на территории Крыма из-за надвигающихся гроз с градом и порывистого ветра. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

По имеющимся данным, в ближайшие часы на полуостров обрушится непогода с ливнями и градом. Порывы ветра составят 20-25 метров в секунду, пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что южный циклон, который пришел на полуостров с сильными дождями, будет присутствовать в регионе несколько дней. В предстоящую среду синоптики прогнозируют потепление.

Ранее метеослужбы обрадовали жителей и гостей Северной столицы прогнозом на август, пообещав по-летнему теплую погоду. Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на смену облачному циклону в город придет гребень повышенного атмосферного давления.

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Источник: ForPost
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