Провокации «Ан-Нусры»* сорвали перемирие в Идлибе, армия Сирии идет в наступление

Сирийская арабская армия возобновила наступление на севере провинции Хама. Как заявили в командовании САА, постоянные провокации со стороны террористов, действующих в Идлибской зоне деэскалации, не оставляют армии вариантов — террористические формирования должны быть разгромлены для обеспечения безопасности мирных граждан.

«Армия будет отвечать на любую агрессию на основании своих конституционных обязанностей по защите сирийского народа и обеспечению его безопасности», — приводит агентство Al Ikhbaria цитату из заявления сирийских военных.

Увы, но ни один из трех дней объявленного перемирия не обошелся без нарушений режима прекращения огня — наблюдатели Минобороны РФ сообщили о 15 случаях нарушений 3 августа, 20 — 4 августа, и 25 — 5 августа. Фактически «режим тишины» продержался всего шесть часов — уже в 6.45 утра 2 августа «Грады» террористов обстреляли Аль-Кардаху, родовое село президента Сирии. Погиб один гражданский, еще трое получили ранения. А 5 августа террористы выпустили ракеты по базе ВКС РФ «Хмеймим». Снаряды не долетели и обрушились в 14.30 на населенный пункт Руайсат Афиф, четыре мирных жителя получили ранения. Как и ранее, все обстрелы производились боевиками с позиций в непосредственной близости от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе. В САА «намек» поняли — «режим тишины» пора отменять.

Таким образом, односторонний режим прекращения огня в Идлибе продержался всего лишь три дня — несмотря на то, что большинство представителей «умеренной оппозиции», принимавших участие в заседаниях Астанинского формата в Нур-Султане, поддержали перемирие. Эта ситуация наглядно показывает, что группировки так называемой «Свободной сирийской армии» (ССА) в Идлибской зоне деэскалации находятся фактически под контролем джихадистов из коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (находится под контролем боевиков запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1»).

Командование САА указало также на другой важный момент: боевики оппозиции и их покровители из Турции не предприняли никаких действий для того, чтобы выполнить свои обязательства в рамках «сочинской сделки» — сирийская сторона сразу предупредила, что режим прекращения огня можно будет поддерживать, только если боевики отодвинут на 20 километров от фронта тяжелое вооружение. Однако у полевых командиров «умеренной оппозиции» не было шансов выполнить это требование — за любым, кто заговорит об отходе с фронта, могут прийти головорезы из «тайной полиции» «Тахрир аш-Шам». За два года со времени создания зоны деэскалации в Идлибе террористы «Ан-Нусры» полностью подчинили себе «умеренных» политических противников Дамаска.

В настоящее время созданные «Тахрир аш-Шам» структуры контролируют в Идлибе медицину и образование, СМИ и коммунальную сферу, а также прием и распределение гуманитарной помощи из-за рубежа, которая, кстати, поступает через турецкую территорию. Боевики «Тахрир аш-Шам» стоят на пограничных переходах с Турцией и получают мзду со всех коммерческих грузов, а западные журналисты (которые также приезжают через Турцию) получают у террористов аккредитации для съемок в зоне боевых действий — как, например, ведущая британского телеканала Sky News Алекс Кроуфорд, которую сопровождал в ходе съемок в Идлибе пропагандист «Аль-Каиды»1 Абдул Билал Карим.

ООН дежурно выразила «обеспокоенность» в связи с возобновлением военной операции САА — нарушения со стороны боевиков, гибель мирных жителей на подконтрольных Дамаску территориях на Западе обеспокоенности не вызвали. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал стороны «сосредоточиться на гуманитарных нуждах» — и сохранять, таким образом, террористический анклав Идлибе, где террористы не прекращают притеснения мирного населения, похищения ради выкупа поставлены «на поток», а «тайная полиция», лояльная только главарю «Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммаду аль-Джулани, «зачищает» всех, кто посмеет возвысить голос против «Ан-Нусры» и наспех сколоченного ею «Правительства национального спасения».

Федеральное агентство новостей обсудило с экспертами причины, по которым любая попытка установить перемирие в Идлибе обречена на провал.

Военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин напомнил в беседе с ФАН, что вся ситуация в Идлибе, где мирные жители превратились в живой щит для террористов «Ан-Нусры», стала результатом политики США.

«США заявили о наличии в Сирии «умеренной оппозиции» и «радикальной оппозиции», но разделить их никто не может, в том числе и сами американцы, которые при этом обвиняют Москву и Дамаск в том, что они «лишают оппозицию возможности принимать участие в определении будущего Сирии». Американцы, по сути, говорят: «Вот есть террористы «хорошие», а вот есть «плохие», но сколько мы ни обращались к ним с предложениями развести эти стороны и объяснить, как они делят врагов Сирии на «умеренных» и «радикальных» — ничего внятного они сказать не могли», — напомнил Кошкин о политических дебатах, кипевших в ООН в 2016-2017 годах.

Шансов развести «умеренную» и «радикальную» оппозицию практически не осталось, считает военный эксперт и глава информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин. И проблема не только в том, что власть в Идлибе захватили головорезы Аль-Джулани.

«Хотя полевые командиры [«умеренной оппозиции»] в основном выполняют то, что им говорят турки, личный состав группировок «умеренной оппозиции» в значительной степени индоктринирован и разделяет идеи джихадистов. В случае если их главари выступают против «Ан-Нусры», часть группировки откалывается и идет под флаги более радикальных групп, чтобы продолжать воевать с Дамаском. Полевые командиры боевиков вынуждены лавировать между пожеланиями турецкой армии и турецкой военной разведки, а с другой стороны — желанием своих боевиков продолжать войну. На этих, в частности, противоречиях играет «Ан-Нусра», которая позиционирует себя как главного флагмана в войне с легитимным президентом САР Башаром Асадом. Тех же, кто хочет прекратить боевые действия, называют предателями», — объяснил Борис Рожин.

На данный момент исламистские группировки имеют безусловное преимущество в Идлибе, и никакие политические договоренности с сирийской оппозицией не заставят «непримиримых» прекратить огонь. Численность радикальных группировок на данный момент достигает 30-35 тысяч боевиков, сообщил Борис Рожин, они удерживают большую часть территории в Идлибе, гонят на фронт боевиков «умеренной оппозиции» в качестве пушечного мяса и плюют на требования Турции. Впрочем, вполне возможно, что Анкара не очень-то заинтересована в том, чтобы ситуация в Идлибе разрешилась.

«Турки не имеют достаточного влияния, чтобы контролировать их действия, — они могут что-то просить, даже иногда угрожать, но полностью поставить их под свою руку они пока не могут. Возможно, их это просто не очень интересует, потому что пока эта ситуация в Идлибе длится, вопрос турецкого присутствия в Африне и на севере Сирии не привлекает такого внимания, и не ставится напрямую вопрос о выводе турецких войск из САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.