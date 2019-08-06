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Прокуратура разберется с москвичами, приводящими на незаконные митинги детей

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Прокуратура разберется с москвичами, приводящими на незаконные митинги детей

Москва, 6 августа. Московская прокуратура сообщила о проведении проверки из-за участия в несанкционированных митингах так называемой «оппозиции» 27 июля и 3 августа несовершеннолетних и граждан с детьми. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Прокуратурой Москвы организованы проверки по фактам участия в несанкционированных массовых публичных мероприятиях 27 июля и 3 августа лиц с малолетними детьми и несовершеннолетних», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, 27 июля в Москве прошел незаконный митинг, который организовали сторонники скандального блогера Алексея Навального. Их не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций подписей. К примеру, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли более 14% липовых подписей при допустимых законом 10% «брака». Кроме того, в ее подписных листах нашли фамилии давно умерших людей. Также сотрудники полиции обнаружили в одной из московских квартир «фабрику по рисовке подписей» в поддержку соратницы Навального. По аналогичным незаконным схемам во время подписной кампании действовали и другие соратники скандального блогера, в том числе Илья Яшин и Дмитрий Гудков.

 

Прокуратура разберется с москвичами, приводящими на незаконные митинги детей

Полицейские не раз предупреждали о незаконности митинга и призывали москвичей отказаться от участия в подобных мероприятиях. В МВД подчеркнули, что сотрудники правоохранительных органов будут делать все возможное для сохранения правопорядка и обеспечения безопасности граждан. Однако так называемая «оппозиция» проигнорировала предупреждения и начала активно зазывать горожан, в том числе еще неоперившуюся молодежь, на незаконный митинг. 

По мнению политолога и главного редактора альманах-газеты «Информпространство» Евгения Беня, главная цель соратников Навального, которые получают финансирование из-за рубежа, заключается в том, чтобы заморочить голову представителям молодого поколения. Эксперт подчеркнул, что молодежь еще не обладает «должной политической грамотностью, вследствие чего становятся «добычей» тех, кто ставит задачу разрушения российской государственности».

Прокуратура разберется с москвичами, приводящими на незаконные митинги детей

Участники сборища 27 июля вели себя агрессивно: бросали в правоохранителей бутылки, куски асфальта, мусорные урны. Дирижировали беспорядками координаторы. Telegram-канал «Меркури» опубликовал видео, на котором мужчина призывал участников незаконной сходки выкрикивать определенные фразы. А чтобы беспрепятственно удалиться из толпы, он взял младенца из рук семейной пары, используя его как живой щит. Позже стало известно, что этот мужчина собирал подписи в поддержку Любови Соболь.

Последняя сходка «оппозиционеров» состоялась 3 августа, на нее пришли около 1500 человек. Некоторые граждане отправились в центр Москвы с колясками и малолетними детьми. Бывший замглавреда радиостанции «Эхо Москвы» Леся Рябцева выступила с инициативой обязать родителей несовершеннолетних подростков, которые выходят на незаконные уличные митинги, возмещать причиненный их детьми ущерб. По ее мнению, соответствующая схема позволит возлагать административную и уголовную ответственность на конкретных лиц.

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