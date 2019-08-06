Прокуратура разберется с москвичами, приводящими на незаконные митинги детей

Москва, 6 августа. Московская прокуратура сообщила о проведении проверки из-за участия в несанкционированных митингах так называемой «оппозиции» 27 июля и 3 августа несовершеннолетних и граждан с детьми. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Прокуратурой Москвы организованы проверки по фактам участия в несанкционированных массовых публичных мероприятиях 27 июля и 3 августа лиц с малолетними детьми и несовершеннолетних», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, 27 июля в Москве прошел незаконный митинг, который организовали сторонники скандального блогера Алексея Навального. Их не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций подписей. К примеру, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли более 14% липовых подписей при допустимых законом 10% «брака». Кроме того, в ее подписных листах нашли фамилии давно умерших людей. Также сотрудники полиции обнаружили в одной из московских квартир «фабрику по рисовке подписей» в поддержку соратницы Навального. По аналогичным незаконным схемам во время подписной кампании действовали и другие соратники скандального блогера, в том числе Илья Яшин и Дмитрий Гудков.

Полицейские не раз предупреждали о незаконности митинга и призывали москвичей отказаться от участия в подобных мероприятиях. В МВД подчеркнули, что сотрудники правоохранительных органов будут делать все возможное для сохранения правопорядка и обеспечения безопасности граждан. Однако так называемая «оппозиция» проигнорировала предупреждения и начала активно зазывать горожан, в том числе еще неоперившуюся молодежь, на незаконный митинг.

По мнению политолога и главного редактора альманах-газеты «Информпространство» Евгения Беня, главная цель соратников Навального, которые получают финансирование из-за рубежа, заключается в том, чтобы заморочить голову представителям молодого поколения. Эксперт подчеркнул, что молодежь еще не обладает «должной политической грамотностью, вследствие чего становятся «добычей» тех, кто ставит задачу разрушения российской государственности».

Участники сборища 27 июля вели себя агрессивно: бросали в правоохранителей бутылки, куски асфальта, мусорные урны. Дирижировали беспорядками координаторы. Telegram-канал «Меркури» опубликовал видео, на котором мужчина призывал участников незаконной сходки выкрикивать определенные фразы. А чтобы беспрепятственно удалиться из толпы, он взял младенца из рук семейной пары, используя его как живой щит. Позже стало известно, что этот мужчина собирал подписи в поддержку Любови Соболь.

Последняя сходка «оппозиционеров» состоялась 3 августа, на нее пришли около 1500 человек. Некоторые граждане отправились в центр Москвы с колясками и малолетними детьми. Бывший замглавреда радиостанции «Эхо Москвы» Леся Рябцева выступила с инициативой обязать родителей несовершеннолетних подростков, которые выходят на незаконные уличные митинги, возмещать причиненный их детьми ущерб. По ее мнению, соответствующая схема позволит возлагать административную и уголовную ответственность на конкретных лиц.