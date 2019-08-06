Названы дата и место прощания с легендарным математиком Финкельштейном

Кемерово, 6 августа. Ушел из жизни легендарный математик и почетный гражданин Кемеровской области Вилен Финкельштейн. Ему было 94 года.

Финкельштейн скончался 4 августа. Прощание с почетным гражданином состоится 7 августа в 11.50 в траурном зале «Пирамида».

Вилен Моисеевич Финкельштейн родился в 1925 году в Одессе. Еще в детстве он вместе с братом Леней был отправлен в детский дом как сын репрессированных родителей.

В 18 лет Финкельштейн поступил в военное училище, однако практически сразу после этого отправился на фронт. Во время Великой Отечественной войны он дошел до Германии, где был серьезно ранен и потерял ногу.

Когда война закончилась, Финкельштейн сразу поступил на мехмат МГУ. Окончив учебное заведение, он занялся преподаванием. Сначала математик работал в Муроме, затем переехал в Бийск. Оттуда он вместе с будущей супругой перебрался в Кемерово.

В 1971 году Вилен Моисеевич начал преподавать в Кемеровском педагогическом институте. Затем он также стал преподавателем Кемеровского государственного университета. У Финкельштейна обучалось не одно поколение талантливых студентов.

Отдав 40 лет вузу, в 2014 году математик ушел на покой. Тогда же он получил звание почетного гражданина Кемеровской области. Отметим, что Вилен Финлькенштейн был героем-фронтовиком. Среди его боевых наград есть ордена Отечественной войны I и II степени, медали «За боевые заслуги» и «За взятие Кенигсберга», пишет «Газета Кемерова».