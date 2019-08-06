Пожар в Ачинском районе полностью ликвидирован. События дня. ФАН-ТВ

Пожар на складе под Ачинском ликвидирован Пожар на военном складе в Красноярском крае полностью ликвидирован. Министерство обороны сообщает, что все очаги открытого горения успешно потушены. Вместе с этим вероятной причиной инцидента ведомство называет человеческий фактор. Напомним, что вчера в Ачинском районе загорелось хранилище пороховых зарядов — это привело к взрыву и 12 пострадавшим. Сейчас угроза детонации еще сохраняется, поэтом в регион направилась группа из 70 саперов, которая разминирует объект с боеприпасами. По словам замминистра обороны Дмитрия Булгакова, в дальнейшем склад и вовсе расформируют. На данный момент эвакуация затронула 16,5 тыс. человек в Ачинске и соседних поселениях, хотя около 7 тыс. жителей покинули район самостоятельно. На территории района по-прежнему действует режим ЧС.

Семеро погибли в ДТП под Рязанью Семь человек погибли, еще столько же пострадали — таков итог трагичного ДТП в Рязанской области. Утром на трассе М5 «Урал» в Сасовском районе столкнулись внедорожник Toyota и микроавтобус Mercedes. Водитель последнего, вероятно, и стал виновником инцидента, вылетев на встречную полосу. «По предварительным данным, 30-летний водитель Mercedes Vito совершил столкновение с Toyota Land Cruiser Prado. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП уточняются», — скаазал Сергей Романов, представитель МВД России по Рязанской области. Известно, что во внедорожнике находились двое человек — они отделались травмами. Все погибшие, в том числе один ребенок, находились в автобусе. По предварительным данным, он ехал из Москвы в сторону Челябинска с 12 гражданами Таджикистана на борту. Сейчас на место ЧП выехало начальство МВД по региону.

«Протон-М» вывел военный спутник на орбиту Военный спутник, стартовавший с космодрома «Байконур», успешно вышел на орбиту. Его запуск на борту ракеты-носителя «Протон-М» состоялся в ночь на вторник. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина аппарат работает в штатном режиме. Спутник будет выполнять задачи Министерства обороны, правда, какие именно — не сообщается. Видимо, в интересах военной тайны, даже название аппарата в ведомстве решили не уточнять. Кстати, еще в начале года начальство ВКС России заявляло, что со спутниками Минобороны «Байконур» попрощается уже в этом году. Дальнейшие запуски планируются на космодроме «Плесецк» под Архангельском.