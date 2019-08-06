Военная авиация отчиталась о выполнении задачи по тушению пожаров в лесах Сибири

Москва, 6 августа. Военная авиация выполнила задачу по тушению очагов возгорания в лесах Красноярского края, об этом сообщили в Минобороны РФ.

«По итогам применения с утра 6 августа сего года авиационной группировки Минобороны России в Красноярском крае все очаги открытого возгорания в районах, назначенных для тушения военной авиации, ликвидированы», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в МО РФ сообщили, что авиация потушила более 150 тысяч гектаров леса в Красноярском крае и Иркутской области за сутки. Авиационная группировка совершила 60 вылетов, 160 сбросов на открытые очаги возгорания 1688 тонн воды и ликвидировала лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на площади свыше 150 тысяч гектаров.

СК РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц министерства лесного хозяйства Красноярского края. Зaмнaчaльникa центрa «Антистихия» МЧС РФ Сергей Абанин подчеркнул, что причиной распространения лесных пожaров в Сибири стали недостаточные меры по ликвидации очагов возгораний.