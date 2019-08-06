Малькевич требует наказать авторов фейков о пожаре в Ачинске

Москва, 6 августа. Член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич передал в Генпрокуратуру материалы о фейках про пожар на военном складе под Ачинском. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Малькевич обратил внимание, что накануне одной из самой обсуждаемых тем стал пожар и взрывы на военном складе в Красноярском крае. Информация об инциденте поступала от Минобороны РФ, администрации края, городских властей, местных больниц и экстренных служб. Новости о произошедшем распространялись по сарафанному радио, приобретая самые фантастические обороты.

«В Сети есть разные точки зрения на то, что послужило причиной этих событий, но надо признать и то, что власти сделали многое, чтобы избежать многочисленных жертв», — заметил член Общественной палаты.

Однако некоторым людям было выгодно, чтобы пожар вызвал панику среди населения. Они стали активно распространять в Сети информацию о том, что под Ачинском якобы «распространялось химическое оружие» и все случившееся — «ядерный взрыв».

«Не верите? Судите сами», — написал Малькевич, прикрепив к посту соответствующие видеоролики.

Малькевич потребовал наказать распространителей опасных информационных сбросов.

«Передаю эти и другие найденные ссылки в Генпрокуратуру, — сообщил он. — У нас уже выстроен эффективный канал взаимодействия и уверен, в ближайшее время распространение подобной информации будет пресечено, а заказчики этой кампании установлены».

Пожар на военном складе под Ачинском произошел накануне примерно в 13.00. На объекте, расположенном в пяти километрах от поселка Каменка, хранились артиллерийские боеприпасы.