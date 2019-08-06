СМИ напомнили про необычный охотничий пикап Иж-27171

Москва, 6 августа. Полноприводный пикап Иж-27171 «Охотник» выпускали с 2003 года на отечественном предприятии «Иж-Авто» лишь по индивидуальным заказам. Об этом пишет портал tarantas.news.

Ресурс напоминает, что своеобразная модель была создана на базе стандартного пикапа «Иж-2717», при этом «Охотник» обзавелся удлиненной кабиной. За передними креслами транспортного средства располагалась скамейка с подъемной крышкой. В этот ящик можно было сложить ружье, охотничьи принадлежности, экипировку.

Под капотом пикапа устанавливали 1,7-литровый бензиновый мотор с мощностью 79 лошадиных сил или 1,8-литровый двигатель производительностью 82 лошадиные силы.