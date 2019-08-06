Корнилов иронично отреагировал на абсурдную рекомендацию Супрун украинским врачам

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун обязала медиков звонить по номеру, «доступному из любой точки Соединенных Штатов», в случае обнаружения у пациента отравления. Соответствующий нормативный правовой акт был опубликован на сайте ведомства.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей обратил внимание на абсурдность протокола — следовать ему физически невозможно.

«Если бы звонить в Соединенные Штаты… В этой инструкции призывают бесплатно звонить из любой точки Соединенных Штатов! Звонить не просто в США, а для того, чтобы оказать экстренную помощь отравленному больному. Если следовать буквальному смыслу этой инструкции, то любой украинский врач должен быстро добраться в любую точку Соединенных Штатов и сделать экстренный звонок. Что тут сложного? Все просто», — иронизирует политолог.

По его словам, принятый документ свидетельствует о том, что Супрун вовсе не заинтересована в повышении уровня здравоохранения на Украине и благополучия украинцев в целом, а также о правовой безграмотности ее аппарата. На этом фоне любые заявления о том, что медицина на Украине развивается, звучат особенно цинично.

«Это свидетельствует об истинном отношении людей вроде Ульяны Супрун, ее подчиненных и ее команды к тому государству, которое называется Украина. Понимаете, насколько нужно не уважать, презирать эту страну, эту биомассу, я прошу прощения, это не мое определение, а определение украинских политиков под названием «украинский народ», чтобы даже не прочитать ту инструкцию, которую Супрун утверждает приказами Минздрава Украины. Инструкцию, которую взяли и бездумно перевели, даже не обращая внимания на то, что речь там идет об отдельных штатах, о федеральных законах. То есть можно предположить, что Супрун уже считает федеративным государством. Пренебрежение к своим обязанностям сквозит из каждого слова, из всего этого приказа. Только диву даешься, как кто-то позволял на Украине, я уж не говорю про западные СМИ, говорить о каких-то позитивных реформах в стране», — подытожил Владимир Корнилов.

Отметим, на Украине Супрун называют «Доктором смерть» из-за ее непрофессионализма.