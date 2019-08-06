«Краснодар» прервал победную серию «Зенита», «Сочи» набрал первые очки

«Краснодар» стал первой командой чемпионата, сумевшей отобрать очки у «Зенита» в текущем розыгрыше, «Сочи» набрал первые очки в дебютном сезоне в РПЛ, а в матче «Спартака» случился очередной скандал. О главных событиях четвертого тура чемпионата России по футболу — в материале обозревателя Федерального агентства новостей.

Ничья со знаком минус

Самый результативный матч тура скрывал за своей не самой яркой вывеской настоящую интригу. Обе команды хорошо стартовали в новом сезоне и совершенно заслуженно считаются претендентами на путевку в Лигу Европы. При этом упрекнуть и одних, и других в хладнокровной и блеклой игре на результат нельзя. Отдельная интрига — будущее противостояние бывших спартаковцев и потенциальных наставников красно-белых, уже фигурировавших в списках кандидатов. «Урал» реализовал первый имевшийся момент. Парадокс в том, что «Ростов» к тому времени мог отличиться уже трижды. После пропущенного мяча гости не сбавили темпа и продолжили опасно атаковать, однако к забитому мячу это привело лишь в середине второго тайма. Справедливости ради, «Урал» также имел возможность увеличить счет. В концовке матча сказалась усталость команд, которые обменялись голами. Ничья, которая расстроила скорее «Ростов», даже несмотря на выездной характер матча для подопечных Валерия Карпина.

«Урал» — «Ростов» — 2:2

Голы: Панюков, 14 (1:0); Шомуродов, 67 (1:1); Ильин, 81 (2:1); Сигурдарсон, 85 (2:2)

Фарт Семина

«Крылья» солидно укрепились в межсезонье, но интерес публики обусловлен, прежде всего, игрой Александра Соболева. 22-летний нападающий с начала сезона выдает запредельный уровень игры: в четырех матчах на его счету четыре гола и одна голевая передача. В матче с «Локомотивом» габаритный форвард свой мяч забил, эффектно отпраздновал это событие и практически спас команду от поражения — вмешался случай и Гжегош Крыховяк, который на четвертой, добавленной минуте сыграл на добивании и сумел оттереть защитника самарцев от мяча прямо возле линии ворот. Юрий Семин в очередной раз доказал, что он лучший тренер российского чемпионата в том, что касается эффективности.

«Крылья Советов» — «Локомотив» — 1:2

Голы: Смолов, 15 (0:1); Соболев, 88 (1:1); Крыховяк, 90 (1:2)

Шиповое дерби

От старейшего дерби страны ждали очень многого. Как это часто бывает в таких случаях, реальность с ожиданиями разошлись по разным полюсам. Самым заметным эпизодом встречи стало удаление новичка «Спартака» Эсекьеля Понсе за грубую, пусть и непреднамеренную, атаку вратаря бело-голубых Антона Шунина, который после матча продемонстрировал результат столкновения с аргентинцем — несколько глубоких следов от шипов прямо на груди. Парадоксально, но до удаления «Динамо» играло лучше, чем в большинстве. В результате тучи стали все гуще над обоими наставниками: Олегу Кононову на исправление ситуации выделено несколько матчей, а сколько шансов осталось у Дмитрия Хохлова — загадка, кажется, даже для самого специалиста.

«Спартак» — «Динамо» — 0:0

Удаление: Понсе, 35 («Спартак»)

Привет из Барселоны

От центрального матча тура, а также от участников самой яркой игры прошлого чемпионата ждали явно большего, чем два мяча в концовке матча при довольно размеренном темпе игры. Настолько размеренном, что имевший продолжительное время территориальное преимущество «Краснодар» нанес лишь один удар в створ ворот петербуржцев. «Зенит», к слову, тоже не обстреливал ворота «быков» и имел лишь пару моментов. Пожалуй, следует признать: игра разочаровала, но результат обе команды должны считать для себя положительным. Светлым пятном для зрителей на «Газпром Арене» стало появление бразильца Малкома, которого петербуржцы двумя днями ранее презентовали. 22-летний полузащитник перешел из «Барселоны» за 45 млн евро и с первых же минут показал свой уровень. Несколько раз он успешно оторвался с мячом от оппонентов и дважды креативными передачами нашел партнеров.

«Зенит» — «Краснодар» — 1:1

Голы: Сантос, 80 (автогол, 0:1); Дзюба, 90 (1:1)

Болезненная реабилитация

В прошлом туре «Тамбов» обыграл «Спартак» — 2:0 — и набрал первые очки в РПЛ. Безусловно, на фоне того, что гости играли посреди недели в Лиге Европы и к тому же пока не блистали, как в прошлом сезоне, шансы команд смотрелись примерно равными. Игра с первых минут пошла довольно вязкая. Первый момент немногочисленные зрители увидели лишь на 14-й минуте, когда гости из Тулы открыли счет. Гол в исполнении Луценко получился довольно хрестоматийным: известный своими глубокими тактическими познаниями наставник хозяев Александр Григорян наверняка обращал внимание подопечных на фланговые передачи туляков. «Арсенал», к слову, контролировал ход игры и мало что позволял сопернику до перерыва, но и едва ли мог сам увеличить счет. Маловероятно, что Тула реабилитировалась за провал в еврокубках игрой, но в сухом остатке старт чемпионата для «Арсенала» пока складывается приемлемо.

«Тамбов» — «Арсенал» — 0:1

Гол: Луценко, 13

Лучший гол Чалова

Две молодые, дерзкие и демонстрирующие атакующий футбол команды начали без раскачки. ЦСКА на первых минутах подбирался к штрафной казанцев ближе, что не удивительно: класс игроков армейцев выше. К тому же за их плечами уже был целый сезон вместе, в то время как «Рубин» в межсезонье пережил уход Курбана Бердыева, а следом — перестройку игровой модели на более атакующую. Ничего удивительного в том, что доминирование столичной команды привело к забитому мячу в исполнении Федора Чалова. Вот и один из главных претендентов на звание лучшего мяча тура, а может, и чемпионата.

«Рубин» — ЦСКА — 0:1

Гол: Чалов, 41

Спасение утопающих

Обе команды стартовали неудачно. Но если «Уфа» хотя бы набирала очки до очной встречи с «Сочи», то дебютанты РПЛ подобным похвастаться не могли. Более того, для Александра Точилина, наставника сочинцев, встреча с «Уфой» могла стать определяющей с точки зрения долгосрочности пребывания на своем посту. Точилина можно поздравить с первыми набранными очками, однако главной проблемы это пока не решает — игра с каждым туром, кажется, становится лишь хуже. Если со «Спартаком» в первом туре у «Сочи» практически украли победу, то дальше результаты команды объективно ничем не отличались от игры. И это на фоне впечатляющей по российским меркам трансферной кампании.

«Сочи» — «Уфа» — 0:0

Деспот в конце тоннеля

Последний матч тура, вынесенный на понедельник, стал дебютным для Дениса Глушакова в футболке «Ахмата». Полузащитник провел на поле 20 минут и для первого матча после травмы выглядел неплохо: несколько раз удачно взаимодействовал с партнерами и не стеснялся черновой работы. В целом «Ахмат» произвел приятное впечатление — команда Рашида Рахимова проделала работу над ошибками. К сожалению, это привело к тому, что «Оренбург» по итогам четырех туров находится на дне таблицы: 0 очков, 8 пропущенных. Светлым пятном можно считать разве что нападающего команды Джордже Деспотовича, отличившегося в матче с командой из Грозного настоящим голом-красавцем — эффектным ударом через себя.

«Ахмат» — «Оренбург» — 2:1

Голы: Харин, 49 (1:0); Деспотович, 64 (1:1); Роши, 70 (2:1)