Политолог рассказал, чем обернется размещение ракет США в Азии

МИД Китая сообщил, что примет ответные меры, если США будут размещать ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом говорится в заявлении министерства.

В ведомстве отметили, что размещение американских ракет в АТР крайне негативно может повлиять на международную и региональную безопасность.

«Мы примем все необходимые меры для решительной защиты своих интересов безопасности», — говорится в сообщении.

Китай надеется, что США не будут совершать действий, которые «подрывают международный и региональный мир».

После размещения американских ракет в Азии может начаться открытое противостояние между США и Китаем, считает эксперт ассоциации независимых военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«Но, если взглянуть более широко на этот вопрос, то нужно вспомнить размещение системы ПРО США в Южной Корее, которая была направлена против Северной Кореи. Однако, разыгрывая северокорейскую карту, США прицеливались именно к Китаю. По факту эту систему ПРО США выстраивали против Пекина. Затем американскими СМИ была раскручена новость о возможном создании в Юго-Восточной Азии ИГИЛ1-2 (ИГИЛ — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН). Сообщалось, что в его состав войдут высокоинтеллигентные представители Юго-Восточной Азии. Скорее всего, этот ИГИЛ-2 будет направлен против Китая», — заявил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, США ставят под угрозу государства, где они собираются размещать эти ракеты, говорит он.

«У Китая, возможно, произойдет обострение отношений с этими государствами. Но Пекин в одиночку вряд ли будет участвовать в этой конфронтации. Скорее всего, Россия окажет помощь в этом вопросе. Возможно, РФ и Китай пойдут по пути выстраивания общей системы ПРО и ПВО», — сказал Перенджиев.

Ранее складывалась ситуация, когда действия США и других западных стран заставляли Россию идти на сближение с Китаем, отметил эксперт.

«Сейчас наоборот: Китай бросают в объятия РФ из-за ракетного противостояния. Таким образом, будет усиливаться военный союз Москвы и Пекина на более высоком уровне, чем раньше. Также США меняют военные приоритеты в плане противостояния. На текущий момент Америка переключила фокус внимания на Китай. Но на Россию все равно будет оказываться давление. Поэтому РФ и Китай должны сплачиваться как два союзника», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил о намерении разместить в Азии ракеты наземного базирования средней дальности. Он подчеркнул, что Вашингтон желает сделать это в течение нескольких месяцев, но процесс может занять больше времени. Эспер отметил, что конкретные решения еще не приняты.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США официально не действует со 2 августа. Вашингтон вышел из него, обвинив Москву в невыполнении условий соглашения. После разрыва договора Пентагон опубликовал разработку новых неядерных ракет. Российский МИД назвал выход США из ДРСМД «серьезнейшей ошибкой» и призвал Вашингтон не развертывать новые ракеты. Американский лидер Дональд Трамп сказал, что обсуждал с Россией и Китаем вопрос о новом соглашении по ядерному оружию.

1 Организация запрещена на территории РФ.