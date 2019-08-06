«Автоваз» назвал самую продаваемую модель LADA с начала года

Москва, 6 августа. Продажи автомобилей Lada на российском рынке с января по июль 2019 года выросли на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом сообщили в пресс-службе «Автоваза».

По данным производителя, за семь месяцев 2019 года в России было продано более 203 тысяч автомобилей Lada. В июле «Автоваз» реализовал почти 29,5 тысячи машин, что на 0,3% больше, чем в июле прошлого года.

В компании отметили, что доля проданных автомобилей Lada на российском рынке в период с января по июль составила 21%. Самым продаваемым автомобилем с января по июль 2019 стала Lada Granta — 74,6 тысячи реализованных автомобилей, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вторую строчку рейтинга самых продаваемых автомобилей заняла Lada Vesta. По итогам семи месяцев России продано 64,7 тысячи автомобилей, что на 10,4% больше показателей прошлого года. Третье место досталось универсалу Lada Largus — 24,4 тысячи автомобилей, сообщает «АиФ».

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