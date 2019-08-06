«Оппозиция» не имеет поддержки избирателей и привычно устраивает шабаш, считает Брод

Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы от так называемой «несистемной оппозиции» выводят людей на несанкционированные митинги из-за собственных провалов в подготовке документов. С таким мнением в интервью Федеральному агентству новостей выступил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.

«Есть определенные нормы при подготовке и подаче документов для регистрации на выборах. Судя по проверке жалоб незарегистрированных кандидатов, в том числе и на площадке ЦИК, их документы были подготовлены халтурно», — заявил Брод в интервью ФАН.

По словам общественного деятеля, оппозиционные кандидаты доверились сомнительным сборщикам подписей.

«Хотя судя по информации Следственного комитета РФ, в «Фонде по борьбе с коррупцией» были серьезные ресурсы, — добавил правозащитник. — Однако эти ресурсы почему-то расходовались не на грамотных юристов, а на какие-то другие цели, может быть и на организацию протестных акций».

Оппозиция так расставила приоритеты в силу того, что на самих выборах москвичи вряд ли отдали бы за них свои голоса, уверен собеседник ФАН.

«Как заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, соцопросы отводили им не больше 1% голосов», — напомнил Брод.

Это уже не первый опыт такого поведения оппозиционных политиков, продолжил рассуждать член СПЧ.

«Я помню, как Илья Яшин баллотировался на местных выборах в Костроме и получил там 2% голосов избирателей. Тогда, в день голосования, оппозиция тоже устраивала шабаш — были выявлены люди, которые везли в регион большие суммы наличных денег. Были спровоцированы беспорядки», — рассказал правозащитник.

Примененные ранее в регионах методы организации беспорядков и усилия по переводу проблем в массовую политическую сферу уже на новом этапе апробируются оппозицией в Москве, считает общественный деятель.

«Видимо кандидаты не хотят идти в суды, потому что видят слабость своей доказательной базы и бесперспективность рассмотрения собственных исков», — предположил собеседник ФАН.

Причина в том, что поданные ими документы невозможно исправить или улучшить.

«Они такие, какие они есть: с большим количеством подписей людей, ушедших из жизни либо вовсе не существующих», — указал Брод.

Чтобы продолжать заявлять о себе и, возможно, таким образом готовиться к выборам в Государственную думу, либералы и устраивают несогласованные акции, провоцируют волнения и обманывают людей, считает правозащитник. При этом, по его словам, об изначально заявляемых целях уличная оппозиция предпочитает не вспоминать, наплевав на интересы москвичей.

«За последние недели мы не слышим никакой конструктивной риторики от этих людей. О выборах, о Москве совершенно забыто, никакой работы с избирателями не ведется. Вся энергия направлена только на протесты и конфликты. Если теоретически представить, что эти люди приходят во власть, мне становится страшно и больно за Москву и москвичей», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее в Сети появился ролик, в котором группа корреспондентов разоблачает подписи «мертвых душ» либеральной оппозиции. Так, в подписных листах Дмитрия Гудкова были обнаружены подписи мертвецов. Корреспонденты отправились по адресам, указанным в подписях, и поговорили с родственниками людей, якобы отдавших подписи за Гудкова. Те сообщили, что их родственники уже несколько месяцев как мертвы.