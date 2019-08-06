Военные медики сборной Зимбабве выполнили национальный обряд на АрМИ-2019

Ташкент, 6 августа. Военные медики сборной армии Зимбабве выполнили национальный ритуал перед выходом спортсменов на полосу препятствий на военном полигоне «Фориш» в Узбекистане во время международного этапа «Армейских игр-2019» — военно-медицинской эстафеты. Об этом сообщает пресс-служба АрМИ-2019.

Участники сборной и болельщики команды исполнили коллективный танец и исполнили народную ритуальную композицию «культа сил природы для поднятия боевого духа спортсменов».

Отмечается, что африканцы активно поддерживали конкурсантов всех стран без исключения, благодаря чему на состязаниях царила дружеская атмосфера. Во вторник, 6 августа, во время второго дня соревнований, военные доктора приступили к состязаниям на полосе препятствий, которая включает в себя выполнение заданий по разборке и сборке АК-47, метанию гранат, прохождению полосы препятствий, перетаскиванию ящиков с боеприпасами и прохождению под БТР, говорится в релизе.

Стоит отметить, что впервые военно-медицинская эстафета проводится за рубежом в Узбекистане. В 2019 году состязаниях военных докторов участвуют 11 государств: Азербайджан, Ангола, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Зимбабве, Мьянма, РФ, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, армия Венесуэлы представлена на состязаниях в качестве наблюдателя.